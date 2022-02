Beratungs- und Therapiemöglichkeiten : Neusser Kinderambulanz hilft im Jüchener Missbrauchsfall

Die Neusser Ambulanz für Kinderschutz (AKS) bietet Eltern und Mitarbeitern von Jugendeinrichtungen Beratung an. Laut Leiter Mike Clausjürgens werden Termine möglichst zeitnah vergeben. Für Krisenfälle würden Lücken in den Terminplänen frei gehalten. Foto: Andreas Woitschützke

Jüchen Nach dem sexuellen Missbrauch eines Jungen aus Jüchen bietet die Neusser Ambulanz für Kinderschutz ihre Beratungs- und Therapiemöglichkeiten an. Eltern erfahren auch, wie sie Missbrauchsanzeichen erkennen. Beratungs- und Therapiemöglichkeiten

Im Jüchener Kindesmissbrauchsfall erhalten Eltern und Mitarbeiter der Jugendeinrichtungen jetzt aktive Hilfestellung durch die Neusser Ambulanz für Kinderschutz (AKS). Deren Leiter Mike Clausjürgens hat bereits zwei Elternabende besucht, ein weiterer soll in Jüchen noch erfolgen. Auf diese Weise will sich die Anlaufstelle mit inzwischen sieben Fachleuten auch bekannt machen. Laut Clausjürgens gibt es im Zusammenhang mit dem aktuellen Fall auch bereits Anfragen aus Jüchen. Wichtig dabei: „Unsere Angebote sind kostenfrei, und Termine vergeben wir möglichst zeitnah. Für Krisenfälle halten alle Mitarbeiter Lücken in ihren Terminplänen frei“, sichert der AKS-Leiter zu.

Positiv bewertet der Diplompädagoge den transparenten und offensiven Umgang der betroffenen Jugendeinrichtungen in Jüchen mit dem bekannt gewordenen Fall. Wie berichtet, soll ein 34-jähriger, ehemaliger, ehrenamtlicher Mitarbeiter der evangelischen Jugend, von Hoch3, der Otzenrather Pfadfinder und der Jugend im Bürgerschützen-Heimatverein (BSHV) einen Jungen mehrfach missbraucht haben. Bis dato ist der Stand der Ermittlungen, dass die Taten nicht in Jüchen, sondern bei Besuchen des Beschuldigten in der inzwischen in den Schwarzwald verzogenen Familie geschehen sein sollen. Die Polizei befragt allerdings weiterhin alle ehemaligen „Kollegen“ des Beschuldigten.

Info Termine werden zeitnah vergeben Kontakt Evangelische Jugendhilfe, Ambulanz für Kinderschutz, Preußenstraße 84, 41464 Neuss, Telefon 02131 / 980194, Fax 02131 / 858166, E-Mail aks@jugend-und-familienhilfe.de Termine werden zeitnah vergeben, Wartezeit eine Woche bis maximal 14 Tage, die Beratungen und Therapieangebote sind kostenfrei Coronaschutzauflagen Besuche in der Kinderschutzambulanz nur mit der 3G-Regelung (geimpft, genesen oder getestet) mit Nachweis

In seinen Vorträgen bei den Elternabenden spricht der AKS-Leiter immer auch über die sogenannte Täterstrategie. „In mehr als 90 Prozent der Fälle sind die Täter keine Fremden“, weiß er aus Erfahrung und aus den Statistiken. Deshalb gelte es, die Kinder selbst, aber auch alle, die mit Kindern arbeiten und umgehen, dafür zu sensibilisieren, wo Grenzverletzungen anfangen. Dabei seien aber Angst zu machen oder gar ein aufgeregt-hysterischer Gesprächston unbedingt zu vermeiden. Und der Diplom-Pädagoge berichtet: „Wir müssen wissen, dass Kinder oft sozial angepasst reden, also das sagen, was Papa und Mama hören wollen.“ Die Botschaft müsse in solchen Gesprächen mit Kindern lauten: „Niemand darf dich berühren, wo du es nicht willst.“

Clausjürgens betont: „Mir ist es aber auch wichtig, immer Hoffnung zu vermitteln.“ Denn Betroffene müssten nicht unbedingt lebenslange Schäden durch sexuelle Übergriffe erleiden: „Es kann tatsächlich alles wieder gut werden, vorausgesetzt, die Kinder bekommen eine sehr gute fachliche Begleitung“, verweist er auf das AKS ebenso wie auf ein gut funktionierendes Netzwerk von ambulanten und stationären Kooperationspartnern.

De facto haben die Fallzahlen von sexuellem Missbrauch an Kindern auch in der AKS-Statistik deutlich zugenommen: 2017 wurden dort 395 Kinder bzw. Eltern bei solchen Fällen betreut, 412 waren es 2018, 420 in 2019 und 426 im Jahr 2020. Für 2021 gibt es noch keine Auswertung. Dazu kamen zwischen 2027 und 2020 weitere Fälle von sexuellen Übergriffen an Kindern, ebenfalls mit steigender Tendenz von 66, 143,149 bis zu 158 betroffenen Kindern pro Jahr. Clausjürgens weiß aber auch, dass es mit Sicherheit dazu noch eine erhebliche Dunkelziffer. gebe Und er schränkt ein: „Nur etwa die Hälfte der bei uns bekannten Fälle werden auch bei der Polizei angezeigt.“ Eine Steigerung gibt es bei den Gesamtzahlen, inklusive der häuslichen Gewalt, in der AKS-Statistik laut Clausjürgens gerade auch durch die Corona-Zeit. In der Hauptsache seien es nach wie vor Eltern, die sich ratsuchend an die AKS wendeten. Deren zentrale Frage, die auch bei den Elternabenden in Jüchen aufkam, laute immer wieder: „Wie erkenne ich, dass mein Kind Opfer einer sexuellen Straftat geworden ist?“ Dazu sagt der Experte: „Ein deutliches Anzeichen sind immer Stresssymptome bei Kindern und Jugendlichen, die keinen erkennbaren konkreten Anlass haben und die nicht mehr weggehen.“

Ein Beispiel: Dass ein Kind vielleicht vor einer Klassenarbeit Bauchschmerzen habe, sei Stress, der nach der Arbeit von selbst verschwinde. Dauerstress mit dem Hintergrund, sexuelle Übergriffe oder Gewalt erlitten zu haben, könne sich etwa in einem absoluten sozialen Rückzug des Kindes oder auch in einem plötzlichen, aggressiven Verhalten zeigen. „Aber jeder Fall äußert sich anders. Da kann man nicht, wie früher, mit einer Symptom-Tabelle arbeiten“, betont der Pädagoge. Deshalb reiche bei manchen Ratsuchenden schon ein einmaliges Gespräch in der AKS, wieder andere benötigten jahrelange, therapeutische Begleitung.

