Alles auf Anfang für das Schulprojekt in Jüchen Montessori-Schule nun erst ab 2025

Die schlechte Nachricht zuerst: Die geplante Eröffnung der Montessori-Schule Jüchen muss um ein weiteres Jahr verschoben werden. Im Sommer diesen Jahres hatte es noch geheißen, die Montessori-Schule werde in einem Anbau an einem Hof in Herberath zum Schuljahr 2024/25 eröffnet. Nun ist aber ein gänzlich anderer Standort ins Auge gefasst worden. Damit verschiebt sich die geplante Inbetriebnahme der Schule auf den Sommer 2025.