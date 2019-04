Kronprinzenpaare in Jüchen : Kronprinzenpaare in Jüchen und Bedburdyck

Kronprinzenpaare in Jüchen und Bedburdyck

Kronprinzenpaare in Jüchen

JÜCHEN/Bedburdyck In Jüchen und Bedburdyck sind am vergangenen Wochenende die Kronprinzenpaare für die nächste Schützensaison ausgeschossen worden.

Mit ihrer traditionellen Dreifach-Veranstaltung starteten die Jüchener Schützen in die „heiße Phase“ vor dem großen Schützenfest am letzten Mai-Wochenende: Während sich nachmittags die über 70-Jährigen Jüchener zu einer gemütlichen Feier trafen, wetteiferten 42 Mannschaften um den Königspokal des Bürgerschützen- und Heimatvereins. Eine besondere Ehrung erfuhr Dieter Zillessen: Seit vielen Jahren trägt er die Fahne des Jüchener Schützen-Regimentes und legt diese verantwortungsvolle Aufgabe nun in jüngere Hände. Stehende Ovationen gab es auch für Hans Müller, Heinz Durst und Josef Mütz: Die drei vom Jägerzug „Heimattreue“ blicken auf 70 aktive Schützenjahre zurück. Beim Königsschießen siegte die erste Mannschaft der Marine I (Thorsten Fratscher, Michael Ermer, Martin Radau, Thomas Jansen) mit 176 Ringen.