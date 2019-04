Bauen in Jüchen : Kita Otzenrath und Gesamtschule werden erweitert

Die Gesamtschule Jüchen stößt wegen des anhaltend guten Schülerzulaufs räumlich an ihre Grenzen. Foto: GUndhild Tillmanns/Gundhild Tillmanns

Jüchen Mehr Platz brauchen mehr Gesamtschüler. Die demografisch Entwicklung zeigt sich auch im Mehrbedarf an Kitaplätzen.

Eine rege Bautätigkeit zeichnet sich in diesem Jahr in der Stadt Jüchen und insbesondere im Siedlungsschwerpunkt Hochneukirch/Otzenrath ab. Bekanntlich reicht der erst im vergangenen Sommer eröffnete Montessori-Kindergarten an der Bahnstraße in Otzenrath schon nicht mehr aus. Er soll jetzt um eine vierte und fünfte Gruppe erweitert werden.

Der zusätzliche Platzbedarf für diese Kita kommt auch aus den Neubaugebieten, wie sie jetzt etwa am Nordring in Hochneukirch im unmittelbaren Einzugsbereich dieser Einrichtung erschlossen werden. Im Bauausschuss wird Architekt Heinz Berger, der auch bereits den jetzigen Bau betreut hat, die geplante Kita-Erweiterung erläutern. Die Sitzung am Donnerstag, 11. April, ab 18 Uhr, im Rathaus, ist öffentlich.

Mit einer notwendigen Investition von 1,3 Millionen Euro rechnet die Stadt Jüchen für die Kita-Erweiterung. Zunächst geht es um die Genehmigungsplanung in Regie des Architekturbüros, das auch bereits das „Modell“ für den Otzenrather Kindergarten in Rommerskirchen gestaltet hatte. Dort steht nämlich „der Zwilling“, allerdings in einer anderen Farbgestaltung. Für die Erweiterung, die von Anfang an auch bei der großzügigen Bemessung des Grundstückes eingeplant worden war, kann wieder das gleiche Raumkonzept wie im „Alt-Bau“ und im „Zwillings-Bau“ angewendet werden, um auch wieder erheblich an der Bauplanungszeit zu sparen.

Die demografisch positive Entwicklung in Jüchen zeigt sich aber auch im Mehrbedarf an Schulraum. So stößt vor allem die Gesamtschule wegen des anhaltend guten Schülerzulaufs räumlich an ihre Grenzen. Das betrifft nicht nur die fünften Klassen, sondern auch die hohe Quote der Abbrecher aus den Gymnasien, die auf die Gesamtschule streben. Deshalb befasst sich der Bauausschuss jetzt auch mit Umbauplänen für die Gesamtschule in Jüchen und in Hochneukirch.