Kindergarten Kelzenberg : Kita-Kinder bepflanzen Hochbeet

Kelzenberg Über die erste Ernte freuen sich Kinder und Eltern, die unterstützt durch die Ehrenamtlerin Martina Breuer das Hochbeet gefüllt und die Pflanzen gesät haben.

An die Seiten des Hochbeets kamen Radieschen, Bohnen, Erbsen und Kohlrabi. „Die Produkte werden in unserer Küche verwertet“, erklärt Teresa Reisdorf. Kräuter kommen in den Salat, Salbei in den Tee und das Gemüse wird von den Kindern in der Rappelkiste als Rohkost- Zwischenmahlzeit vertilgt.