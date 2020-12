Webinar in Jüchen : Landfrauen informieren online über das Reiserecht

Jüchen Die Neuzeit ist bei den Jüchener Landfrauen längst angekommen. So engagiert sich der Jüchener Landfrauenverband jetzt immer öfter online mit Angeboten für alle Verbraucher. Zu einem Online-Seminar, einem sogenannten Webinar, lädt jetzt Jacqueline Arimond vom Landfrauen-Vorstand ein.

Die Neuzeit ist bei den Jüchener Landfrauen längst angekommen. So engagiert sich der Jüchener Landfrauenverband jetzt immer öfter online mit Angeboten für alle Verbraucher. Zu einem Online-Seminar, einem sogenannten Webinar, lädt jetzt Jacqueline Arimond vom Landfrauen-Vorstand ein. Zum „Corona-Reiserecht“ wird dieser Online-Vortrag am Donnerstag, 17. Dezember, von 17 bis 18.15 Uhr, unter https://www.edudip.com/de/webinar/reiserecht-in-corona-zeiten/623130 zu hören sein. Arimond bietet diese Verbraucheraufklärung in Kooperation mit dem Deutschen Landfrauenverband, dem Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz und den Verbraucherzentralen kostenfrei an. Der Referent ist ein Jurist der Verbraucherzentrale NRW. „Ein technischer Support wird während des Vortrages bei etwaigen Problemen zur Seite stehen“, kündigt Arimond an.