Frauen-Union Jüchen : Frauen-Union lädt zu Stammtischen in Ortsteile ein

Jüchen Der nächste Stammtisch der Frauen-Union diesem Jahr findet am 20. November, ab 19 Uhr, im Dycker Weinhaus statt.

Der Stammtisch der Frauen-Union Jüchen wird laut der Vorsitzenden Sandra Lohr auch in den verschiedenen Ortsteilen gut angenommen. Deshalb wird sie die Frauen-Union auch im nächsten Jahr fortführen. Es soll aber mehr dafür geworben werden, um auch Nicht-Mitglieder anzusprechen, wie Lohr betont. Der nächste Stammtisch der Frauen-Union diesem Jahr findet am 20. November, ab 19 Uhr, im Dycker Weinhaus statt.

Beim vergangenen Stammtisch wurde über das Bild der Frau und die Erwartungen gesprochen, die Frauen und Mädchen selbst im Wandel der vergangenen Jahrzehnte entwickelt haben. Gesprächsthemen waren unter anderem der Arbeitsmarkt und Frauen sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Außerdem wurde über den Holocaust in Jüchen gesprochen. Die Frauen-Union möchte jetzt Kontakt mit dem vormaligen Stadtarchivar Axel Bayer aufnehmen, um mit ihm und einigen anderen am 27. Januar 2020 eine Gedenkfeier in Garzweiler zu organisieren. Außerdem plant die Frauen-Union einen Ausflug ins Düsseldorfer Komödchen, eine Landtagsführung und ein Tagesausflug mit Schiff und Fahrrad. Die Teilnahme am Klompenzug beim Schützenfest in Jüchen ist schon Tradition. Auch auf dem Familienfest wird die Frauen-Union wieder aktiv sein. Für alle, die im nächsten Jahr neu in politische Funktionen starten, oder ihre Kenntnisse noch mal auffrischen möchten, soll über die Konrad-Adenauer -Stiftung ein Grundlagen-Seminar organisiert werden.