Brandschutz in Jüchen : Feuerwehr will sich bis 2025 auf 235 aktive Helfer vergrößern

Jüchen Die Verstärkung auf 235 Aktive, der Aufbau einer Kinderfeuerwehr und die Anschaffung von neuen Hochleistungsfahrzeugen sollen die Jüchener Feuerwehr stärken: Alles dies wird im Brandschutzbedarfsplan bis 2025 verankert.

Aktuell hat die Freiwillige Feuerwehr Jüchen 192 aktive Männer und Frauen in ihren Reihen: Bis 2025 sollen es aber 235 Aktive werden: Dies und vieles mehr schreibt der Brandschutzbedarfsplan fest, der am Montagabend vom Sozialausschuss zur Entscheidung für den Stadtrat empfohlen wurde. Dieser fortgeschriebene Brandschutzbedarfsplan für die Jahre 2021 bis 2025 soll gegenüber der Bezirksregierung Düsseldorf auch die künftige Leistungsfähigkeit der Jüchener Feuerwehr nachweisen. Denn er dient für die Beantragung der Sondergenehmigung, als Kommune eine freiwillige statt einer hauptamtlichen Feuerwehr vorhalten zu dürfen, die weitaus größere Kosten für den städtischen Haushalt verursachen würde.

Ehrgeizig ist das Ziel der Aktiven-Steigerung, das sich die Jüchener Feuerwehr für die nächsten Jahre setzt. Deshalb soll zur Hinführung auch die Jugendfeuerwehr weiter unterstützt werden. Die bestehende Jugendfeuerwehr für zehn- bis 17-jährige Jungen und Mädchen ist mittlerweile auf 39 Jungen und drei Mädchen angewachsen, von denen jedes Jahr einige in die aktive Wehr der Erwachsenen übergehen. Sie werden allerdings auch von 21 Aktiven ausgebildet und betreut. Wegen des hohen Personalaufwandes sieht sich die Jüchener Feuerwehr deshalb aktuell noch nicht in der Lage, auch eine eigene Kinderwehr für die unter Zehnjährigen aufzubauen.

Im neuen Brandschutzbedarfsplan ist auch von Motivationsleistungen die Rede, durch die Aktive gebunden und vor allem neu gewonnen werden sollen. Dazu sollen auch festgeschriebene Aus- und Weiterbildungsangebote gehören. So wird mittlerweile zum Beispiel ein Fahrsicherheitstraining fest in den „Kanon“ der Weiterbildungsleistungen aufgenommen, obwohl es einige Tausend Euro kostet. Die ersten, bereits absolvierten Fahrsicherheitstrainings beim ADAC in Grevenbroich haben sich laut Feuerwehr-Chef Heinz-Dieter Abels aber in der Praxis bereits gut bewährt.