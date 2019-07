Jüchener Vereine : Boulefreunde haben Nachwuchssorgen

Boulefreunde Priesterath. Foto: Dieter Staniek

Jüchen Was in der französischen Partnerstadt ein Nationalsport ist, das genießt in Jüchen bei den Boulefreunden Priesterath schon Seltenheitswert. Der nur noch kleine Verein droht zu überaltern. Auch die Anlage ist in die Jahre gekommen.

Die 13 ist keine Unglückszahl. Im Gegenteil: Sie ist das Ziel der Boulefreunde Priesterath. Wer die 13 erreicht hat, ist der Sieger. Das kann schnell gehen, kann aber auch eine schwierige Prozedur werden. Es kommt bei allem Geschick und Können, wie immer, ein kleines oder größeres Stück Glück dazu. „Abgerechnet wird nach dem letzten Wurf“, sagt Wolfgang Melzer, „damit kann sich auf dem Spielfeld eine vollkommen neue Situation ergeben.“ Er redet vom Boule, dem Wurfspiel, bei dem jeder Spieler im Einzel oder in einem Team versucht, mit seinen stählernen Kugeln am nächsten ans Schweinchen zu gelangen. Das Schweinchen, eine kleine Holzkugel, ist das Ziel, das die Boulespieler mit ihrem Kugeln anvisieren; nicht, um es unbedingt zu treffen, sondern vielmehr, um ihre Kugel so nahe wie möglich daran zu legen.

Boule gespielt wird jeden Donnerstag ab 16 Uhr auf der Bouleanlage in Priesterath. Dort treffen sich die Mitglieder des eingetragenen Vereins Boule-Freunde Priesterath 1996. Neue Mitspieler, Interessierte und Zuschauer sind immer willkommen und können auf Wunsch selbst zu den Kugeln greifen und das Schweinchen anpeilen. Das sieht eigentlich ganz einfach aus. Man wirft die Kugel locker aus dem Handgelenk im hohem Bogen oder in einer geraden Linie in Richtung Ziel – und ärgert sich dann, weil die Kugel auf der roten Asche aufgekommen ganz woanders hin rollt, als vom Werfer erwartet.

Info Jeden Donnerstag wird Boule gespielt Treffen der Boulefreunde Jeden Donnerstag ab 16 Uhr auf der Bouleanlage in Priesterrath. Mitglieder Von vormals 25 Aktiven sind noch 14 übrig. Ansprechpartner Vereinsvorsitzender Jürgen Wimmers, Telefon 02165/913053.

Das Schweinchen würde wahrscheinlich, wenn es könnte, vor Vergnügen quieken über den untauglichen Versuch, sich ihm zu nähern. „Rechtshänder haben einen natürliche Linksdrall“, erläutert Melzer. „Es ist gerade die Kunst, die Kugel gerade zu werfen und rollen zu lassen.“ Melzer und seine Mitstreiter von den Boule-Freunden müssen es wissen, sind doch die ausgefuchsten Sportler im Seniorenalter seit Jahren und Jahrzehnten mit dem Spielgerät und ihrer Anlage in Priesterath vertraut.

„Als wir anfingen, waren wir 25 Aktiven, jetzt sind wir leider nur noch 14“, sagt der Vereinsvorsitzende der Boule-Freunde, Jürgen Wimmers. Er fixiert kurz das Bild der Kugeln, die rund ums Schweinchen liegen, erkennt, welche Kugeln zu seiner Mannschaft gehören und welche der Gegenspieler den eigenen Erfolg gefährden können. Als er seine Kugel, die immerhin zwischen 630 und 800 Gramm wiegt, wirft, rollt sie, wie auf einer unsichtbaren Bahn dorthin, wohin er sie hinlegen wollte. Ein Meister eben, ganz im Gegenteil zum Gelegenheitsbouler. Das Alter spielt fast keine Rolle: Mitte 60 bis 80 Jahr alt sind die Boule-Freunde aus Priesterath, die nicht nur auf der heimischen Anlage Freunde zu Freundschaftsturnieren begrüßen, sondern auch gerne in der Region, im Saarland, im Hunsrück oder in der französischen Partnerstadt Leers mit den Kugeln werfen. Meistens sind sie in Frankreich die Lehrlinge, gilt doch Boule beim westlichen Nachbarn als Nationalsport, der Jung und Alt begeistert. „An den Jungen fehlt es uns“, bedauert Melzer. „Wir könnten eine Auffrischung gut vertragen,“ sagt der stellvertretende Vorsitzende.

Doch nicht nur die Mitglieder sind in die Jahre gekommen, auch die Anlage, die im städtischen Besitz ist, hat schon bessere Zeiten erlebt. Der Verein regelt vieles in Eigenregie und übernimmt stillschweigend Arbeiten, wie das Säubern, Reinigen oder Beschneiden der Hecken. Der Traum von einer eigenen Unterkunft besteht nach wie vor. „Früher hatten wir eine Abstellmöglichkeit im damaligen Bürgerhaus. Das wurde dann zur Flüchtlingsunterkunft und danach zum Kindergarten“, erläutert Wimmers. Eine in Blickweite der Ablage stehende Hütte würde ihnen schon genügen. „Man könnte sie an der Anlage aufstellen.“ So muss der Verein bei Turnieren ohne Unterstand auskommen und auch die Infrastruktur mit Ver- und Entsorgung stemmen, wenn befreundete Sportler und Turnierbesucher nach Priesterath kommen.

„Manchmal haben wir den Eindruck, man hat uns in der Stadt Jüchen vergessen“, beklagen die Boulefreunde. Theo Spix, neben Rolf Schlösser, Heinz Truschzinski und Dieter Rox, einer der vier noch aktiven Gründungsmitglieder, wirft als letzter seine Kugel in Richtung Schweinchen. Er hat gut gezielt. Direkt dem kleinen Ball bleibt seine Kugel liegen. „Das passt“, meint er mit schätzendem Blick und erntet Wiederspruch von Melzer. „Passt nicht“, sagt er – ein Fall für den Zentimetermesser oder gar für den Schiedsrichter. Auf ihn, Wolfgang Dietrich, sind die Boule-Freunde, die vergangenes Jahr Kreis-Vizemeier in ihrer Sportart wurden, besonders stolz: Er ist der erste Kreisschiedsrichter.