Gesamtschule Jüchen : Zugang zur Digital-Welt für alle

Jüchen Beziehungsarbeit geht nicht ohne Präsenzunterricht, heißt es aus der Gesamtschule Jüchen. Zwei Pädagogen berichten von ihren positiven Erfahrungen, die sie seit der Rückkehr der zehnten Klassen in die Schule gemacht haben.

Die meisten Schüler seien froh, wieder zur Schule kommen zu dürfen. Die Lehrer vermittelten den Jugendlichen vor der Abschlussprüfung neben der inhaltlichen Komponente auch mehr Sicherheit, als es im Home-Schooling möglich gewesen sei. „Es war sinnvoll, die Schule wieder zu öffnen“, sagt der stellvertretende Schulleiter und fügt hinzu: „Wir haben es geschafft, den Bedürfnissen der Schüler entgegen zu kommen und gleichzeitig den Infektionsschutz und die Hygienebestimmungen abzudecken. Die Jahrgangsstufe zehn geht sehr verantwortungsbewusst mit der ungewohnten Situation um. Auch das ist ein Lernprozess, der gerade stattfindet.“ So hofft die Schulleitung darauf, dass in naher Zukunft auch weitere Jahrgänge in den Genuss eines Präsenzunterrichtes kommen werden. Ein entsprechendes Konzept sei entwickelt. Aber dafür müssten Land, Bund und Stadt dafür sorgen müssen, dass alle Schüler mit den gleichen Voraussetzungen für den Zugang zu digitalen Endgeräten und digitaler Infrastruktur in der Schule und zu Hause ausgestattet seien. „Wir brauchen Mittel, die es allen Eltern ermöglicht, ihrem Kind einen Zugang zu einem Endgerät zu bieten. Tablets oder Notebooks werden nun zu einem ebenso notwendigen Mittel wie Schulbücher, Hefte und Stifte“, sagt die Schulleiterin und fordert: „Wir müssen sicher stellen, dass kein Kind auf der Strecke bleibt, wenn die Mischung zwischen digitalem Unterricht und Präsenzunterricht noch bis weit ins nächste Schuljahr hinein den Schulalltag bestimmen wird. Wir können nicht darauf warten, dass die Anträge des Digitalpaktes bis 2021 gestellt werden. Wir brauchen die Unterstützung möglichst sofort.“