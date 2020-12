Kirche in Jüchen : Die Gemeinschaft der Gemeinden ist nun online

Kirche in Jüchen

Jüchen Auf der neuen, jetzt freigeschalteten Homepage gibt es Infos über alle fünf katholischen Pfarrgemeinden in Jüchen. Unter anderem ist dort Material für die Aktion „Du bist nicht allein“ zu finden.

Bislang war die katholische Gemeinschaft der Gemein-den“ (GdG) in Jüchen nicht mit einer eigenen Homepage präsent. Diese Lücke ist geschlossen, die Internet-Präsenz www.gdg-juechen.de ist nun freigeschaltet. „Wir möchten damit einen Beitrag in dieser schwierigen Zeit dazu leisten, dass die Kommunikation auch auf digitalem Weg nach vorne gebracht wird“, erklärt Pfarrer Ulrich Clancett. Die Seite ist eigenständig, läuft aber auf der Plattform des Bistums Aachen. Sie wurde konzipiert von Monika Herkens. Die Aachenerin hat viele Internetseiten für Gemeinden im Bistum aufgebaut und betreut diese in der ersten Zeit.