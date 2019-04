Tagebau Garzweiler : RWE sichert die Wiederherstellung zu

Der Tagebau Garzweiler, hier von der Aussichtsplattform in Hochneukirch, aus gesehen, wird auf Jüchener Stadtgebiet schon in Teilen rekultiviert. Foto: Gundhild Tillmanns

Jüchen Die FWG sorgt sich, dass RWE durch den früheren Kohleausstieg nicht mehr die Wiederherstellungsmittel aufbringen kann. Die FWG sorgt sich, dass RWE durch den früheren Kohleausstieg nicht mehr die Wiederherstellungsmittel aufbringen kann. RWE sichert aber die vollständige Wiedernutzbarmachung auch des dann ehemaligen Tagesbaus Garzweiler zu.

FWG-Chef Gerolf Hommel fragte deshalb zur jüngsten Ratssitzung an: „Aufgrund des geplanten früheren Ausstieges aus der Braunkohle wird das Thema Rückstellungen für Folgeschäden noch akuter, als es schon war“, sagte er und erinnerte an den Beschluss des Braunkohlenausschusses, dass RWE die Mittel für die Folgekosten „zukunftsfähig zu sichern“ habe.

RWE-Sprecher Guido Steffen sagt aber, die RWE AG stehe für die Erfüllung künftiger bergbaulicher Verpflichtungen aus Rekultivierung und Wasserwirtschaft in vollem Maße ein. „Unsere dazu gebildeten bergbaubedingten Rückstellungen decken alle für eine geordnete Wiedernutzbarmachung erforderlichen Maßnahmen ab und sind in der Höhe angemessen und sicher.“ Sie wurden jährlich durch unabhängige Wirtschaftsprüfer testiert. Der RWE- Konzern hafte mit seinem gesamten Vermögen, also rund 80 Milliarden Euro, für die Erfüllung. „In unserem Jahresbericht haben wir bergbaubedingte Rückstellungen für den Braunkohlenbereich in Höhe von 2,5 Milliarden Euro ausgewiesen“, sagt Steffen.