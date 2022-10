Frauen-Union Jüchen : CDU-Frauen mit neuem Vorstand

FU-Vorsitzende Sandra Lohr (Mitte) mit ihren neuen Stellvertreterinnen Waltraud Hilgers (links) und Henriette Lobitz. Foto: FU Jüchen

Jüchen Die Frauen-Union Jüchen stellt sich neu auf und mischt mit in der Kommunalpolitik, beispielsweise als sachkundige Bürgerinnen in Ausschüssen.

Zur Frauen-Union (FU) gehört zwar automatisch jedes weibliche Mitglied der CDU. Aber Sandra Lohr, Vorsitzende seit Gründung der örtlichen Frauen-Union, legt Wert darauf, dass sich immer mehr FU-Frauen auch in die kommunalpolitischen Gremien einbringen. Das setzt sich jetzt mit der Neuaufstellung des Vorstandes fort. Durch Todesfälle und Umzüge musste mehr als die Hälfte des Vorstandes neu besetzt werden. So seien jetzt fast alle Vorstandsfrauen zumindest auch als sachkundige Bürgerinnen in den Ausschüssen aktiv, betont Sandra Lohr, die neben der Frauen-Union auch dem CDU-Ortsverband Garzweiler vorsteht und in den Kreistag gewählt worden ist.

Als neue Stellvertreterinnen von Sandra Lohr agieren in dem insgesamt elfköpfigen Vorstand Waltraud Hilgers und Henriette Lobitz. Sie vertreten insgesamt 45 CDU-Frauen in diesem Gremium. Bemerkenswert ist die Altersspannbreite: Die Jüngste ist Raveena Babu mit 21 Jahren, die Älteste, aber vital und aktiv, ist die 80-jährige Elisabeth Papeler-Schmitz. Lohr freut sich, durch diese große Spannbreite auch die politischen Themen der unterschiedlichen Generationen in der Frauen-Union aufgreifen zu können.

Die neuen Frauen im Vorstand seien zu einem großen Teil auch durch die regelmäßigen Stammtisch-Treffs geworben worden: „So haben wir immer mal wieder Zulauf von Frauen, die sich für etwas einsetzen möchten.“