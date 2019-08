Freiwillige Feuerwehr Jüchen : Große Einsatzstärke trotz Ferien und Schützenfestsaison

Einen Feuerwehreinsatz gab es auch an der Lebenshilfe-Wohnstatt an der Schlossstraße in Aldenhoven. Foto: Feuerwehr Jüchen

Jüchen Am Montagmorgen konnte Feuerwehrchef Heinz-Dieter Abels über 51 Feuerwehrkräfte verfügen, die über die App „DIVERA 24/7“ gemeldet waren. Am Wochenende seien es in Ferienzeiten durchschnittlich sogar 70 Freiwillige, lobt Abels.

Ein heißes Wochenende liegt hinter der Freiwilligen Feuerwehr Jüchen. Acht Einsätze mussten bis Sonntagabend mit teilweise bis zu zwei Löschzügen abgearbeitet werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Bei dieser Einsatzdichte habe sich einmal mehr die App „DIVERA 24/7“ bewährt, berichtete Feuerwehr-Chef Heinz-Dieter Abels auf Redaktionsnachfrage.

Über die vor eineinhalb Jahren vom Feuerwehrverband des Rhein-Kreises Neuss installierte App haben Abels und seine Führungscrew minutenaktuell auch in Ferien- und Schützenfestzeiten immer den Überblick, wie viele Einsätzkräfte sofort abrufbar sind. Ein Beispiel: Am Montagmorgen konnte Abels über 51 Feuerwehrkräfte verfügen, am Wochenende seien es in Ferienzeiten durchschnittlich sogar 70 Freiwillige, lobt Abels und fügt hinzu: „Weder die Ferien, noch die Schützenfestsaison sind für die Jüchener Feuerwehr problematisch, ganz im Gegenteil: Unter unseren Leuten sind sogar Schützen, die sich einsatzbereit melden, statt am Wochenende im Zelt zu feiern.“

So gingen auch alle acht Einsätze glimpflich aus.. Am Freitag gab es innerhalb von zwei Stunden gleich drei Kleineinsätze. In Bedburdyck drohte ein Baum umzustürzen. Innerhalb weniger Minuten nach dem Eintreffen konnten der alarmierte Führungsdienst, Einsatzleitwagen, Tagesdienst und Löschzug Gierath die Situation entschärfen und die Gefahrenstelle beseitigen. Wenige Minuten später musste die Feuerwehr in Hochneukirch eine verletzte Katze retten.

Und am Freitagabend mussten die Löschzüge Jüchen und Gierath mit der Drehleiter zum Lebenshilfe-Wohnhaus an der Schlossstraße in Aldenhoven ausrücken. Es war aber nur ein Fehlalarm. Am Samstag gab es um 5:58 Uhr einer Alarmierung aus der Gartenstraße in Hochneukirch zu einem Wasserschaden in einem Wohnhaus. Im Laufe des Tages mussten zwei Ölspuren auf der Grubenrandstraße und auf der Holzer Straße entfernt werden.

Am Sonntagnachmittag musste die Jüchener Wehr bei einem Verkehrsunfalls auf der L32 am Schloss technische Hilfe leisten. Der letzte alarm kam aus Garzweiler, wo auf der Garzweiler Allee ein Anbau brannte. Die Löschzüge Jüchen und Hochneukirch mussten aber nur noch Nachlöscharbeiten leisten und mit der Wärmebildkamera die Räume kontrollieren. Der Brand war von den Besitzern des Gebäudes bereits vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht worden.

Alle Informationen zur Funktionalität sowie den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und dem Leistungsspektrum der App DIVERA 24/7 unter www.divera247.com