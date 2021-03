Zwei Jugendtreffs kooperieren : Premiere erfolgreich für den digitalen Jugendkreuzweg gestartet

Jüchen/Kapellen Die Kooperation der evangelischen Jugend aus Jüchen und Kapellen hat ihren ersten digitalen Jugendkreuzweg mit einem Auftakt aus der Hofkirche eröffnet. Dort gibt es als einzige Präsenzveranstaltung für die Jugend an Karfreitag auch die „Nacht des Wachens“.

Allerdings lädt das Team des digitalen Jugendkreuzwegs auch zu einer Präsenzveranstaltung in die evangelische Hofkirche in Jüchen ein. Dort wird für Christen jeden Alters die „Nacht des Wachens“ an Karfreitag, 20 bis 24 Uhr, gefeiert: „Ihr könnt die Kirche auch mal anders sehen. Es gibt coole Musik, aber auch Raum für die Stille und das Gebet“, lädt Bamberg ein. Der rein digitale Jugendgottesdienst, der am Ostersonntag dann aus der evangelischen Kirche in Kapellen live online gestellt wird, soll laut Bamberg „zumindest etwas von den normalen Echtzeit-Jugendgottesdiensten vermitteln.“ Denn diese Form der Jugendgottesdienste solle nach der Pandemie unbedingt in der Kooperation mit der Kapellener Jugend wieder in Präsenz fortgesetzt werden.