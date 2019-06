Wohnen in Jüchen : Jüchen schafft neue, große Wohngebiete

An der Stelle des Wäldchens wird jetzt an der Peter-Busch-Straße ein Wohngebiet mit 30 Einheiten in Reihenhäusern und Doppelhaushälften entstehen. Foto: Gundhild Tillmanns

Für das große, geplante Wohngebiet Jüchen-West haben die Archäologen „Grünes Licht“ gegeben. Der geplante Gestaltungswettbewerb wird vorbereitet. Die Dornieden-Gruppe baut jetzt an der Peter-Busch-Straße in Hochneukirch.

Seitdem Jüchen zu Beginn des Jahres von der Gemeinde zu einer Stadt geworden ist, hat auch die Entwicklung an Fahrt zugenommen. Politik und Verwaltung sind mit Volldampf dabei, neue Siedlungsgebiete zu entwickeln. Konkret wird es jetzt in Hochneukirch, wo neuer Wohnraum an der Peter-Busch-Straße entstehen wird. Das Areal, auf dem jetzt noch ein Wäldchen steht, ist nach Mitteilung der Stadtverwaltung von der Dornieden-Baugruppe aus Mönchengladbach erworben worden.

Der zur Dornieden-Gruppe gehörende Projektentwickler Vista Reihenhaus GmbH habe das rund 13.700 Quadratmeter große Grundstück gekauft, um dort rund 30 Wohneinheiten als Reihenhäuser und Doppelhaushälften zu bauen. Der Bebauungsplan liegt bekanntlich bereits vor. Die Erschließung des Grundstückes sei für den Herbst diesen Jahres geplant, die Übergaben der Häuser für sind 2020.

Info Baufirmengruppe mit Auszeichnungen Die Dornieden-Gruppe Dornieden Generalbau GmbH, Fairhome GmbH und Vista Reihenhaus GmbH. Auszeichnungen 2015 und 2018 Auszeichungen mit dem Fiabci-Architekturpreis für ideenreiche Architektur und bezahlbares Bauen. Beschäftigte mehr als 130 Mitarbeiter, Inhaber Michael und Martin Dornieden sowie von Peter Veiks und Bernd Hütter.

„Die neu geplanten Gebäude sollen sich harmonisch in die ländlich geprägte Umgebung Jüchens einfügen“, kündigt der Bauherr an. Vista-Geschäftsführer Martin Dornieden sagt: „Jüchen ist eine liebenswerte Stadt mit vielen Möglichkeiten und Angeboten, eine Stadt zum Wohnen, Arbeiten, Erleben und Wohlfühlen. Wir freuen uns sehr, in unserer Nachbarstadt ein neues Wohngebiet errichten zu können.“ Und Bürgermeister Harald Zillikens fügt hinzu: „Ich freue mich, dass wir mit diesem Projekt in Bahnhofsnähe weiteren attraktiven Wohnraum für Familien schaffen. Auch jungen Familien ist es damit möglich, bezahlbar Eigentum zu erwerben.“

Ein noch weitaus größeres Wohngebiet steht indes mit Jüchen-West vor seiner Entwicklung. Im Planungsausschuss wurde jetzt der Terminplan unter anderem auch für den Gestaltungswettbewerb vorgestellt, an dem bis zu 15 Architekturbüros teilnehmen sollen. Eine erste Bürgerinformationsveranstaltung zum Baugebiet Jüchen-West, das auf den jetzigen Agrarflächen am Stadtausgang an der B59 in Richtung Odenkirchen entwickelt werden soll, ist bereits für den 9. Juli (ab 18 Uhr, imHaus Katz) geplant. Der Wettbewerb soll durch den Planungsausschuss im Oktober ausgelobt werden, und er soll von Dezember bis Februar stattfinden, so dass im zweiten Quartal 2020 die Preisverleihung mit der Ausstellung der Entwürfe ablaufen kann. In der Wettbewerbsjury sollen neben der Verwaltungsspitze und einigen Kommunalpolitikern alleine drei Professoren für Landschaftsarchitektur und Stadtplanung als Fachpreisrichter sitzen. Neben den Fach- und Sachpreisrichtern wird auch Volker Mielchen als Geschäftsführer des Zweckverbands Tagebaufolge(n)Landschaft Garzweiler als sachverständiger Berater hinzugezogen werden.