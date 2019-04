Neues NRW-Gesetz : Stipendium für den künftigen Landarzt in Jüchen

Ein Landarzt nimmt sein Stethoskop aus dem Koffer: Solche Szenen bei Hausbesuchen werden auch in Jüchen immer seltener. Foto: dpa/Oliver Berg

Schon zum nächsten Wintersemester in diesem Jahr soll ein Jüchener Medizinstudent durch ein Stipendium der Stadt verpflichtet werden, sich nach dem Examen als Landarzt in Jüchen niederzulassen: Dies will die CDU jetzt beantragen.

Von Gundhild Tillmanns

Die typischen Landärzte, die es jetzt in Jüchen noch teilweise gibt, werden immer seltener. Junge Studienabsolventen zieht es in die Städte, in die Kliniken. Die Mühsal einer Landarztpraxis lockt nur noch wenige, immer mehr niedergelassene Ärzte finden im ländlichen Bereich keine Nachfolger. Deshalb will jetzt die CDU Jüchen aktiv werden, wie Stadtverbandsvorsitzender Sebastian Heckhausen ankündigt: „Wir wollen möglichst bereits zum nächsten Wintersemester in diesem Jahr einen ersten Medizinstipendiaten aus Jüchen an einer Universität haben.“ Um das zu erreichen, soll nach Vorstellung von Heckhausen die Stadt auch selbst aktiv werden: „Wir müssen und wollen proaktiv zunächst auf das Gymnasium in Jüchen zugehen und später auch auf die Gesamtschule, wenn dort das erste Abitur gemacht wird, um Medizinstipendiaten zu werben“, schildert der CDU-Chef sein Vorhaben, das ihm besonders wichtig sei: „Es ist mir ein persönliches Anliegen, jetzt möglichst von den Möglichkeiten, die das neue NRW-Landarztgesetz bietet, für Jüchen zu partizipieren“, sagt Heckhausen.

Das Bundesland NRW versteht sich mit dem neuen Landarztgesetz als Vorreiter in Deutschland. Danach sollen ab dem Wintersemester 2019/20 die ersten Medizinstudenten für die hausärztliche Versorgung in unterversorgten, ländlichen Regionen verpflichtet werden. Dazu wird zunächst in Bielefeld eine Fakultät für 300 zusätzliche Medizinstudenten pro Jahr eingerichtet. Darüber hinaus sollen alle medizinischen Fakultäten in NRW Lehrstühle für Allgemeinmedizin bekommen.

