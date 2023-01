Aktiver Nachwuchs in Jüchen So jung ist die CDU in Jüchen

Deutlich jünger geworden sind die Christdemokraten in Jüchen nicht nur nach dem Abschied etlicher älterer Ratsmitglieder in den „politischen Ruhestand“. Die CDU Jüchen hat mit dem 21-jährigen Justin Krönauer das jüngste Stadtratsmitglied aller vertretenen Fraktionen. Und sozusagen startklar für den Stadtrat und die nächste Kommunalwahl macht sich schon die ebenfalls 21-jährige Raveena Babu aus Hochneukirch. Sie hat bereits den Vorsitz der CDU-Nachwuchsorganisation, der Jungen Union (JU), von Krönauer übernommen und ist als beratendes Mitglied in Ausschüssen aktiv.