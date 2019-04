CDU Hochneukirch : Die CDU setzt sich weiter für die L354n ein

Der CDU-Ortsverband Hochneukirch begleitet die Entwicklung im Ortsteil und bestätigt den Vorsitzenden für zwei weitere Jahre im Amt.

Der CDU-Ortsverband Hochneukirch-Otzenrath kann auf eine ansehnliche Entwicklung in „seinem“ Ortsteil zurückblicken, die keinesfalls abgeschlossen ist: Die rege Bautätigkeit in Hochneukirch war deshalb jetzt auch ein Schwerpunktthema bei der Mitgliederversammlung. Ortsverbandsvorsitzender Mario Broisch hob in seinem Rückblick auf die Arbeit der vergangenen zwei Jahre besonders die Umsetzung des Dorfentwicklungskonzeptes hervor, das den Ortsmittelpunkt in Hochneukirch, den Adenauerplatz, mit einer Investition von rund 2,2 Millionen Euro deutlich aufwertet habe. Die weitere Investitionen in die neue Kindertagesstätte in Otzenrath sowie der geplante Neubau des Feuerwehrgerätehauses Am Regiopark verdeutlichen laut Broisch die stetige und nachhaltige Entwicklung im Siedlungsschwerpunkt Hochneukirch-Otzenrath. Auch in Zukunft würden neue Bebauungsflächen entwickelt, wie zum Beispiel an der Peter-Busch-Straße und der Gartenstraße, fügte er hinzu.