Sportstätten in Jüchen : Vereine wehren sich gegen neue Sportstättengebühren

Jüchen Er halte „Beratung im kommenden Sportausschuss für unausweichlich“, schreibt SSV-Vorsitzender Heinz Kiefer, der davon ausgeht, dass die Verwaltung in der heutigen Ratssitzung über die finanziellen Mehrbelastung für die Sportvereine informieren wird.

Der Stadtsportverband wehrt sich jetzt in einem Schreiben an die Stadtverwaltung gegen „die beträchtliche Mehrbelastung für die Mitgliedsvereine“, wie Vorsitzender Heinz Kiefer betont. Gemeint sei die beabsichtigte Beteiligung der Mitgliedsvereine an den Nutzungskosten für die Sportstätten. Kiefer rechnet vor, da die Entgelte auch auf die Nutzung an den Wochenenden ausgedehnt würden, entstünden Mehrkosten für die Vereine von etwa 200 bis 450 Euro. Dazu komme die allgemeine pauschale Erhöhung um 25 Prozent, was wiederum eine Mehrbelastung für die Vereine von etwa 350 bis mehr als 1200 Euro bedeuten könnte.