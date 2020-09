Jüchener Sportvereine in Corona-Zeiten : Finanzspritzen für durch Corona belastete Sportvereine gefordert

Jüchener Sportvereine in Corona-Zeiten

Jüchen Von Stadt und Politik erwartet der Stadtsportverband mehr finanzielle Hilfen. Vorschläge sind der Gebührenerlass für die Sportstättennutzung und höhere Zuschüsse für die Anschaffung von Sportgeräten.

Auch nach dem Lockdown und manch einer in Jüchen geschaffenen Lockerung der Corona-Auflagen befinden sich die örtlichen Sportvereine noch in einer Krisensituation. Sie befürchten, dass die Mitglieder ausbleiben, und die Finanzierung sowie auch die personelle Besetzung auch des Sportstättenbetriebs wird zusehends schwerer. Heinz Kiefer, der Vorsitzende des Stadtsportverbandes (SSV), hat konkrete Vorstellungen, wie Verwaltung und Politik die örtlichen Sportvereine in der Corona-Krise unterstützen könnten und sollten.