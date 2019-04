Schloss-Dyck-Lauf : Das Training hat begonnen für den Schloss-Dyck-Lauf

Beim Schloss Dyck Lauf gehen am 12. Mai weder alle Altersgruppen an den Start. Foto: Berns, Lothar (lber)

Jüchen Ob in Vereinen, Schulen, als Familien oder auch als Einzelkämpfer, die Sportler der Region laufen sich jetzt schon mal warm für das nächste Großereignis im Jahreskalender von Schloss Dyck.

In die heiße Phase geht jetzt das Training für den Schloss-Dyck-Lauf, der am 12. Mai startet. Erwartungsgemäß bereitet sich auch das Gymnasium Jüchen wieder auf einen Start mit einer größeren Gruppe von Läufern vor. Ob in Vereinen, Schulen, als Familien oder auch als Einzelkämpfer, die Sportler der Region laufen sich jetzt schon mal warm für das nächste Großereignis im Jahreskalender von Schloss Dyc Meldeschluss für die Veranstaltung, die unter Schirmherrschaft von Bürgermeister Harald Zillikens stattfindet, ist am 9. Mai.