Neue Aufgaben im Rathaus: Der Landrat übergibt offiziell die Bauaufsicht an die Stadt Jüchen

Nun ist die Stadt Jüchen in Eigenregie für die Bauaufsicht verantwortlich. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit wird sie zudem die Untere Bauaufsicht für das Gebiet der Gemeinde Rommerskirchen vom Rhein-Kreis Neuss übernehmen, was durch eine Vereinbarung zwischen Kreis und Stadt geregelt ist.

Wer also künftig für Grundstücke in Jüchen oder Rommerskirchen eine Bauvoranfrage oder eine Baugenehmigung benötigt, dem wird im Jüchener Rathaus geholfen. Landrat Petrauschke dankte den dafür zuständigen Mitarbeiterinnen und dem einen männlichen Mitarbeiter für ihre stets kompetente und zuverlässige Arbeit in der Kreisverwaltung und wünschte ihnen auch an ihrem neuen Arbeitsplatz viel Erfolg und einen guten Start.