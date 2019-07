Jüchen : Betrüger wollen beim Verein Linas Rollis abkassieren

Jüchen Der Erfolg von Linas Rollis rief Betrüger auf den Plan, die sich im Internet dreist als Linas Opa ausgegeben haben und so an Spendengelder gelangen wollten. Der echte Großvater Detlef Jackels hat Anzeige erstattet.

über die Dreistigkeit eines Betrügers oder einer Betrügerin wundert sich Detlef Jackels aus Hochneukirch, der als Großvater der kleinen, behinderten Lina den Hilfsverein Linas Rollis gemeinsam mit der Familie erfolgreich führt. Allerdings hat der Erfolg nun auch Betrüger auf den Plan gerufen, die sich in zwei Internetplattformen dreist als Linas Opa ausgegeben haben und so an Spendengelder gelangen wollten: „Ich habe sofort bei der Polizei NRW Anzeige erstattet“, betont Jackels.