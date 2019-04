Für zehn Minuten Oberbürgermeisterin von Aachen : Große Ehre für den Verein „Linas Rollis“ aus Hochneukirch

Bei der Veranstaltung „Kinder an die Macht“ wurde Lina Oberbürgermeisterin der Stadt Aachen, links der echte OB Marcel Philipp, rechts Linas Mama Nicole Götsch. Foto: Harald Krömer

Der Verein „Hand in Hand für Aachen“ spendet Geld für den Verein „Linas Rollis“ aus Hochneukirch. Die zwei Jahre alte Lina wurde am Dienstag für zehn Minuten symbolisch zur Oberbürgermeisterin von Aachen.

Mit Tempo treibt Lina ihren pinken Rollstuhl an und saust über die alten Holzböden im Büro von Aachens Oberbürgermeister Marcel Philipp. Und die zweieinhalb Jahre alte Jüchenerin hat auch keine Berührungsangst, als der OB ihr kurzerhand seinen Chefsessel anbietet. Sie rutscht an den Rand des Stuhls und zieht sich zielgerichtet an den großen, schweren Holztisch heran. Lina ist mit Spina bifida (Offener Rücken) zur Welt gekommen und auf einen Rollstuhl angewiesen, den ihr eigener Opa gebaut und entworfen hat. Oberbürgermeister Marcel Philipp ist Schirmherr der Aktion „Kinder an die Macht“ des Vereins „Hand in Hand für Aachen“ von Ahmethicri Agirman. Der Vorsitzende des Vereins setzt sich dafür ein, dass jungen Menschen schnell und unkompliziert in schwierigen Lebenslagen geholfen wird.

Die Idee für den leicht zu bedienenden Rollstuhl hatte eine amerikanische Familie, auf dessen Schicksal Linas Oma im Internet aufmerksam wurde. Detlef Jackels, Linas Opa, hat das Video vor zwei Jahren gesehen und machte sich für seine Enkelin sofort an die Arbeit. Vorher hatte Lina viel gelegen und konnte die Welt nicht so entdecken, wie andere gesunde Babys in ihrer Umgebung. Rollstühle, die von Krankenkassen bezuschusst werden, sind für sehr kleine Kinder nur eingeschränkt geeignet. Deshalb haben die Jackels die Angelegenheit selbst in die Hand genommen und mittlerweile 100 Rollstühle in die ganze Welt verschickt. Kinder in Großbritannien, Österreich und Malaysia haben schon einen Rollstuhl erhalten. Die Eltern der gehbehinderten Kinder müssen dafür nichts bezahlen. Die Jackels finanzieren den Bau der Rollstühle mit Spenden. Detlef Jackels braucht 110 Euro an Materialkosten pro Gerät.

Lina rollte ohne Angst sofort in das Büro des Oberbürgermeisters. Foto: Harald Krömer

Die 550 Euro von „Hand in Hand für Aachen“ reichen also für fünf neue Rollstühle. „Wir haben uns dieses Jahr für Linas Projekt entschieden, weil das einfach klasse ist, was Linas Großvater leistet,“ sagt Ahmethicri Agirman. Er kennt Marcel Philipp noch aus gemeinsamen Zeiten im Rat der Stadt Aachen und konnte den OB schnell als Schirmherren für die Aktion „Kinder an die Macht“ gewinnen. „Wir möchten so auch zeigen, was der Stadt Engagement für Kinder bedeutet“ sagt Philipp.