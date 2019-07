BSHV Jüchen : Sommerkonzert: BSHV schont die Umwelt

Beim Konzert des BSHV mit den Bands des Gymnasiums gab es erstmals kein Einweg-Geschirr.

Und es gibt ein Umdenken bei den Jüchener Schützen, wobei 29. Juni 2019 in die Annalen eingehen dürfte, an dem der BSHV den Umweltgedanken erstmals umsetzte. Lindgens erklärte dazu: „Es sind viele unserer jungen Schützen Schüler am Gymnasium. Wir wollen auf die Forderung junger Leute eingehen, Ressourcen zu schonen und Rücksicht auf die Umwelt zu nehmen. Auch uns geht es um eine Zukunft für die junge Generation“ Der Schützenchef fuhr fort: „Wir sind auf der Suche nach dem richtigen Weg und möchten ein deutliches Zeichen setzen und haben daher das Catering völlig umgestellt.“ Daher wurde erstmals ganz auf Einweggeschirr verzichtet. Stattdessen wurde in Blätterteig eingebackenes Fingerfood mit einer Serviette gereicht, es gab grundsätzlich Glasflaschen und Strohhalme waren aus Papier. Ganz spontan lobte Roswitha Röder aus Hochneukirch: „Das finde ich gut!“

Auch soziales Tun hat sich der BSHV auf die Fahne geschrieben hat. Daher warb der Schützenchef für das Stadtfest am 7. Juli. Dann werden die Schützen in Kooperation mit der Bäckerei Weyers 2000 Stück Kuchen und 5000 Donuts gegen Spenden anbieten und hoffen auf ein tolles Resultat. Lindgens erklärt: „Es geht darum, den an Krebs erkrankten, vierjährigen Jan Scheidemann zu unterstützen, der nach Hirnoperation und Chemotherapien nun eine Delfin-Therapie braucht, die von der Krankenkasse grundsätzlich nicht bezahlt wird.“ Auch Bürgermeister Harald Zillikens sowie das Jüchener Königspaar Hans Rainer und Helga Jagdfeld werden mit am BSHV- Stand auf dem Stadtfest am nächsten Sonntag sein.