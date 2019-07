Stadtfest am Sonntag : BSHV Jüchen sammelt Spenden für Jans Delfin-Therapie

Der kranke, vierhärige Jan Scheidemann (vorne) mit Bruder Ben, Mutter Ina und Vater Wladimir, die alle auf eine neue Delfin-Therapie für Jan hoffen. Foto: Karin Verhoeven

Nun soll den vierjährigen Jan Scheidemann eine zweite Delfin-Therapie gesundheitlich nochmals weiterbringen. Aber solche Therapien sind teuer. Der BSHV sammelt deshalb auf dem Stadtfest am Sonntag Spenden für die Familie.

Von Karin G. Verhoeven-Meurer

Jan Scheidemann aus Jüchen ist knapp vier Jahre jung. Seitdem er an einem Hirntumor operiert werden musste, litt er unter Lähmungen. Doch nach einer Delfin- Therapie geht es ihm viel besser. Nun soll Jan eine zweite Delfin- Therapie gesundheitlich nochmals weiterbringen. Aber solche Therapien sind teuer: 8000 US-Dollar alleine die Therapie, mit Flügen und Aufenthalt für Jans Begleiter kommen 14.000 Euro zusammen...die die Familie aber eigentlich nicht hat. Deshalb gibt es jetzt Spendensammlungen in Jüchen. Michael Ermer, der Inhaber des Rewe-Marktes, hat mit Waffelnbacken bereits 2340 Euro für Jans nächste Delfin-Therapie zusammengebracht. Nun wird der Bürgerschützenheimatverein (BSHV) beim Stadtfest am 7. Juli vor dem Haus Katz Donuts und Kuchen zugunsten der Delfin-Therapie gegen Spenden abgeben.

Als Familie Scheidemann 2014 nach Jüchen zog, war Jan, das zweite Kind, unterwegs. Ina und Wladimir Scheidemann erzählen: „Wir dachten, nun sei unser Familienglück perfekt.“ Am 19. Juli kam Jan zur Welt – ein richtig fröhliches Kind und das heiß ersehnte Geschwisterchen für den damals dreijährigen Ben. Doch Ende Oktober 2017 war plötzlich nichts mehr wie vorher. Mutter Ina berichtet: „Wir saßen alle gemeinsam beim Abendessen, als Jan anfing zu schreien – wir konnten ihn überhaupt nicht beruhigen.“ Die Eltern riefen im Lukas-Krankenhaus an: „Es war Sonntag, und wir sollten sofort kommen.“ Jan hatte eine Hirnblutung und wurde sofort in die Uni-Klinik Düsseldorf überstellt. Bei der Notoperation stellte sich heraus, dass er einen bösartigen Hirntumor hatte. Es folgten zwölf Chemotherapie-Termine. Eine schwere Zeit für die ganze Familie, denn Jan konnte durch seine Lähmungen nichts mehr tun. Und er war überhaupt nicht mehr fröhlich.

Info Spendensammlung auf dem Stadtfest Spendensammlung Der BSHV Jüchen wird auf dem „Familienfest“ am 7. Juli Donuts und Kuchen gegen Spenden für Jans zweite Delfin-Therapie anieten, Direktspenden auf das Spendenkonto von dolphin aid e.V., Stadtsparkasse Düsseldorf, IBAN DE 52 3005 0110 0020 0024 24, BIC Code DUSSDEDDXXX, Verwendungszweck: Jan Scheidemann

Im Oktober 2017 besuchte Jan mit seinem Bruder Ben die Kita „Unserer lieben Frau“. Mutter Ina war aus der Elternzeit in ihren Beruf als Zahnmedizinische Fachangestellte zurückgekehrt. Doch wegen der vielen vielen Behandlungstermine für Jan nahm sie die Elternzeit wieder auf. In Meerbusch gab es eine Therapeutin, die auch schon Delfin-Therapien geleitet hatte und die nun die Eltern von Jan auf das Projekt „Dolphin Aid“ in Willemstad auf Curacao aufmerksam machte.Dort gab es ein Pilotprojekt für krebskranke Kinder. Ina Scheidemann erzählt: „Es war wie ein Sechser im Lotto. Jan wurde berücksichtigt. So durften wir mit beiden Kindern für zwei Wochen auf die Niederländischen Antillen fliegen, wo Jan die Therapie hatte. Schon nach der ersten Therapieeinheit war Jan wie ausgewechselt.“ Ina Scheidemann sagt: „Es war, als ob ein Knoten geplatzt wäre.“