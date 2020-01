Kommentar : Demokratie als Pflichtfach

Meinung Jüchen „Demokratie lernen“ nennt sich die Initiative in der Gesamtschule. Sie ist uneingeschränkt lobenswert. Es sollte an den Schulen aber ein Unterrichtspflichtfach Demokratie eingeführt werden, auch bereits in den Grundschulen.

Weiterleiten Drucken Von Gundhild Tillmanns