Neues Bündnis ruft zur Teilnahme auf Demo-Zug gegen Rechtsextremismus durch Jüchen geplant

In vielen Städten in der Umgebung sind in den vergangenen Wochen bereits Tausende Menschen auf die Straße gegangen, um für Demokratie, Vielfalt, Toleranz und gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. In wenigen Tagen soll es auch in Jüchen eine Demo geben: Am Sonntag, 3. März, 15 Uhr, sollen sich möglichst viele Bewohner der Stadt am Jüchener Schulzentrum versammeln und von dort aus über die Stadionstraße zu einer Kundgebung auf den Marktplatz ziehen.