Hallenbad Jüchen : Hallenbad-Streit schlägt weiter Wellen

Beim TV Jüchen haben drei Vorstandsmitglieder aus der Schwimmabteilung aufgeben. Der Wechsel in der Badleitung hat gerade mal viereinhalb Monate funktioniert. Die ehemalige Badleiterin Simone Schmidt hat jetzt sogar Hausverbot.

Noch immer schlagen die Wellen hoch im Hallenbad-Streit beim TV Jüchen, nachdem „Unregelmäßigkeiten“ bei den Öffnungszeiten Thema in der jüngsten Sitzung des Sportausschusses geworden waren. Nun „packen“ die drei ehemaligen Vorstandsmitglieder Ralf und Petra Segschneider sowie Marion Lorenz „aus“, die dem TV Jüchen auch als Mitglieder den Rücken gekehrt haben. Bitter enttäuscht zeigt sich aber auch Simone Schmidt, die sich nach eigenen Aussagen nach nur viereinhalb Monaten gezwungen sah, die Badleitung wegen persönlicher „Anschuldigungen und Vorwürfen“ aufzukündigen. Sie habe sogar als Reaktion auf ihre Kündigung Hausverbot erhalten, berichtet die junge Frau, die quasi als Nothelferin eingesprungen war, als Ralf Segschneider nach einem Zerwürfnis beim TV Jüchen die Badleitung aufgeben hatte.

Seitens der Stadtverwaltung heißt es zu den Vorgängen im Jüchener Hallenbad auf Redaktionsnachfrage: Der stellvertretende Bürgermeister Oswald Duda habe am Donnerstag ein Gespräch mit dem Vorsitzenden des Vereins, Bernd Lohr, geführt. Dabei sei Duda bestätigt worden, dass es in letzter Zeit „zu keinen Ausfällen“ beim öffentlichen Schwimmen gekommen sei. Duda habe sich am Donnerstag gegen 16 Uhr persönlich davon überzeugt, „dass das Schwimmbad geöffnet und entsprechend personell besetzt war“, schildert Stadtsprecher Norbert Wolf die Stichprobe. Bernd Lohr hat sich auf die Redaktionsanfragen zum neuerlichen Wechsel bei der Badleitung und zu den Zerwürfnissen mit den ehemaligen Vorstandsmitgliedern bislang nicht geäußert. Er hatte lediglich mitgeteilt, Ralf und Petra Segschneider seien mit Vorstandsmehrheit abgewählt worden.