Gelände in Grevenbroich : Feuerwehr Jüchen macht ein Fahrsicherheitstraining mit den großenWagen

Ihr zweites Fahrsicherheitstraining hat die Feuerwehr Jüchen jetzt mit zwölf Maschinisten für ihre Großfahrzeuge auf dem ADAC-Parcours in Grevenbroich absolviert. Auch im Vorjahr hatten bereits zwölf Maschinisten an einem Fahrsicherheitstraining teilgenommen. Feuerwehrchef Heinz-Dieter Abels will sukzessive in den nächsten Jahren alle 120 Maschinisten, darunter sechs Frauen, mit den Einsatzwagen auf den ADAC-Parcours schicken. Denn die Investition von 3000 Euro pro Training ist laut Abels lohnenswert. Die Summe sei auch im Haushalt der Stadt fest eingeplant und werde mit 500 Euro aus der Unfallkasse des Landes Nordrhein-Westfalen bezuschusst.