55plus in Jüchen : Netzwerk hilft gegen Isolation im Alter

Die Wandergruppe gehörte zu den ersten Angeboten im Seniorennetzwerk. Foto: Seniorennetzwerk

Das Seniorennetzwerk 55plus Jüchen feiert sein zehnjähriges Bestehen. Ziel aller Gruppenaktivitäten und Veranstaltungen im Netzwerk sind tragfähige Kontakte, die vor Isolation und Einsamkeit im Alter bewahren sollen.

Von Gundhild Tillmanns

Die Ziele sind nach zehn Jahren immer noch die gleichen: „Wir wollen Möglichkeiten schaffen, dass sich bei uns im Seniorennetzwerk 55plus Kontakte ergeben, die tragfähig sind gegen Einsamkeit und Isolation im Alter“, sagt Heinz Schneider. Der Sozialarbeiter hat vor zehn Jahren im Auftrage der Caritas das Jüchener Netzwerk aufgebaut und betreut es bis heute. Einen Vorläufer gab es da bereits in Neuss, und auf die Gründung in Jüchen folgten noch weitere Seniorennetzwerke in Dormagen und Romerskirchen. Etwa 400 Besucher gibt es mittlerweile pro Jahr in den Gruppen und bei den Veranstaltungen des Jüchener Netzwerkes, in dem sich etwa 60 aktive Ehrenamtler betätigen.

Allerdings werde nicht konsequent Statistik geführt, gibt Schneider zu. Deshalb gebe es auch nur grobe Schätzungen, auch was den Anteil der auswärtigen Netzwerk-Teilnehmer und -Aktiven anbelange. Etwa 20 Prozent kämen auch aus den Nachbarstädten. „Es ist uns besonders wichtig, dass wir kein Verein sind. Wer zu uns kommt, muss sich nicht verpflichten“, betont Schneider. Aber es gibt sogenannte Anker im Programmangebot des Seniorennetzwerks 55plus: Das Frühstückstreffen, zu dem die Eheleute Helma und Klaus-Dieter Hahn auch schon mal 70 Besucher zu verpflegen haben, ist einer davon. Auch die Wandergruppe existiert schon seit zehn Jahren. Malen und Fotografieren sind ebenfalls beliebte Angebote, die das Jüchener Netzwerk charakterisieren, da sie auch durch ihre Kunstausstellungen und Foto-Kalender eine große Öffentlichkeitswirkung haben.

Info Zehnjähriges wird am 14. Juli gefeiert Termin der Feier Sonntag, 14. Juli, 11 bis 15 Uhr, im Haus Katz. Programm lockeres Grillfest mit der Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen. Einzelne Gruppen des Seniorennetzwerkes stellen sich vor. Informationen über das Netzwerk unter Telefon 02165 912886 oder unter www.netzwerk-juechen.de

Neu im Netzwerk ist ein Französisch-Kursus in Kooperation mit der VHS Grevenbroich. Und in Vorbereitung ist laut Klaus-Dieter Hahn eine neue Canasta-Spielgruppe. Sie entstehe nach dem bewährten Muster, das Heinz Schneider so erklärt: „Jemand kommt mit einer Idee zu uns, und wir helfen dann bei der Umsetzung, kümmern uns um den Raum und machen Werbung für das neue Angebot.“ So seien alle Gruppen mit der Zeit gewachsen.

Zu den noch neueren Angeboten des Seniorennetzwerkes gehört das Reparatur-Café, das im Jahr 2017 gemeinsam mit der Stadt Jüchen und weiterer Partner ins Leben gerufen wurde. Sehr nachgefragt sind laut Schneider aber auch Informationsveranstaltungen zum „Leben im Alter“, die oftmals gemeinsam mit dem DRK in Grevenbroich ablaufen.

Von Anfang an gut nachgefragt waren auch die Computerkurse, die Hans-Bert Hilgers im Netzwerk ehrenamtlich leitet. Mittlerweile wollen die Senioren aber eher von ihm wissen, wie sie mit ihrem eigenen Smartphone oder iphone umgehen können, schildert er die veränderten Ansprüche an seine Kursangebote, die von einer großen Altersspanne genutzt werden.