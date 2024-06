Schützenfest in Bedburdyck und Stessen Im Doppeldorf regiert ein Königspaar aus Baden-Württemberg

Der Bürgerschützenverein Bedburdyck-Stessen feiert ein Novum. Erstmals wird das Regiment von einem Schützenkönigspaar regiert, das aus einem anderen Bundesland kommt. Auch wenn Jens und Katrin Kunkel mittlerweile berufsbedingt in der Gemeinde Wüstenrot in Baden-Württemberg leben, haben sie doch zuvor viele Jahre in Gierath und Bedburdyck gewohnt – und sind dort dem Schützenwesen nahe gekommen. Trotz der weiten Entfernung haben sie den Kontakt zu ihrer Schützenheimat nie verloren: König Jens ist Mitglied im Offizierszug „Kaiserbüffel 2005“ geblieben. Als dem Verein Anwärter fehlten, bewarb sich Jens kurzerhand und errang die Kronprinzenwürde. Mit dem anstehenden Schützenfest findet die Regentschaft von Jens I. und Königin Katrin Kunkel ihren imposanten Höhepunkt.