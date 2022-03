Das Rheinische Revier nach dem Tagebau : Landschaftsbaustelle im XXL-Format

Eine Vision für die Zeit nach der Kohle ist in Arbeit. Foto: dpa/Oliver Berg

Jüchen Drei Planungsteams stellten jetzt bei der Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR) vor, wie die Region nach dem Ende des Braunkohletagebaus aussehen soll.

Bei der Präsentation der Arbeitsergebnisse blieb es theoretisch. Das Team ASP aus Aachen stellte sein Ergebnis unter den Titel „Seen-Revier 2.0“. Erforderlich sei ein Imagewandel der Region, weg von der Kohleökonomie hin zu einer international ausgeprägten Wertschöpfung in einer von drei großen Restseen geprägten Region mit „dezentralen Seen-Städten“. So könnte rund um den Garzweiler See zwischen Erkelenz, Jüchen und Grevenbroich eine Siedlungsfläche für rund 30.000 Menschen entstehen. Zukunftsträchtige Arbeitsplätze könnten durch die Wasserstoff-Pilot-Region Rheinisches Revier geschaffen werden.