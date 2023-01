Restaurierung des Nikolausklosters Restaurierungsstart im Nikolauskloster

Jüchen · Mit Geldern des Fördervereins und des Bistums Aachen konnte jetzt mit den ersten Arbeiten an den Dächern im Kloster in Damm begonnen werden. So geht es weiter mit dem Erhalt des wertvollen Denkmals.

04.01.2023, 04:50 Uhr

Pater Andreas Petith bei Dacharbeiten am Nikolauskloster. Foto: Georg Salzburg (salz)

Von Gundhild Tillmanns