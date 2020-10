Sechs Kabarett-Termine 2021 in Jüchen geplant : Das Kulturprogramm läuft wieder an

Bernd Stelter Foto: Norbert Prümen

Jüchen Nach einem dreiviertel Jahr Pause wegen Corona will die Stadt 2021 wieder mit Kultur-Events starten. Unter anderem sollen Bernd Stelter, Tina Teubner und Wilfried Schmickler kommen. Erstmals geplant sind Feierabendmärkte.

Von Carsten Sommerfeld

Kabarett, Konzerte Kindertheater – fast alle Kulturveranstaltungen fielen in den vergangenen sechs Monaten in Jüchen der Corona-Pandemie zum Opfer. Konrad Beikircher und andere konnten nicht kommen. Mittlerweile läuft die Kindertheater-Reihe in Zusammenarbeit mit dem Kreis wieder an, und die Stadt hat für Anfang 2021 den Neustart ihres Kulturprogramms angekündigt. „Wir blicken optimistisch in die Zukunft. Wir möchten den Bürgern wieder kulturelle Veranstaltungen bieten – und damit auch die Künstler unterstützen“, erklärt Kulturamtsleiter Tim Jansen.

Den Auftakt soll am Sonntag, 10. Januar, das Neujahrskonzert bilden – unter anderem mit der Big Band des Gymnasiums Jüchen. Drei Tage später kommt Kabarettist Wilfried Schmickler mit seinem Programm „Kein zurück“ in die Peter-Giesen-Halle. Im Kulturausschuss hat die Verwaltung das Kabarett-Programm 2021 vorgestellt. „Ich denke, dass wir mit unserem Programm den Geschmack der Jüchener treffen“, sagt Tim Jansen.

Benni Stark Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Info Für ausgefallene Termine Ticketpreis erstattet Ausfall Wegen der Pandemie hatte die Stadt alle 2020 noch anstehenden Kabarett-Termine, sieben ab September, gestrichen. Die Verwaltung hat angekündigt, dass der Preis für gekaufte Tickets – bei Abos anteilig – erstattet werde. Dafür sei ein Antrag nötig, da nicht von allen Käufern Kontodaten bekannt seien. Kosten Für 235 Abos und 206 Einzelkarten ergibt sich ein Rückerstattungsvolumen von 21.240 Euro.

Dass im nächsten Jahr nur sechs statt sonst neun Kabarett-Termine geplant sind, hat mit Corona nichts zu tun. Die Stadt hat allesamt bekannte Künstler verpflichtet und mit Blick aufs Budget dafür auf drei der Termine verzichtet. „Wir glauben, dass das Programm so attraktiver wird“, erklärt der Kulturamtsleiter.

Simone Solga Foto: Jochan Balke/Jochen Balke

Nach Schmickler geben sich Tina Teubner („Wenn Du mich verlässt, komm ich mit“, Forum Gesamtschule an der Stadionstraße) am 3. März und Simone Solga („Ihr mich auch“, Peter-Giesen-Halle) am 28. April ein Stelldichein in Jüchen. In der zweiten Jahreshälfte gastieren am 22. September Thorsten Bär („Der Bär ist los“, Gesamtschule) und am 16. November Bernd Stelter (Peter-Giesen-Halle) in der Stadt. Zum Abschluss können sich die Jüchener auf „Stark am Limit“ von Benni Stark am 15. Dezember freuen.

Tina Teubner Foto: Wolfgang Kaiser

Läuft künftig alles so wie in früheren Jahren? Natürlich nicht, alle Events müssen unter den jeweils gültigen Hygiene- und Abstandsregeln organisiert werden. Derzeit sind laut Stadt 300 Besucher bei solchen Veranstaltungen als Höchstgrenze möglich. In der Peter-Giesen-Halle mit 580 Plätzen wird damit nur etwa die Hälfte der sonst möglichen Besucher dabei sein. Das Gesamtschul-Forum weist circa 220 Plätze auf. Registrierung der Besucher, Sitzplatz-Anweisung, Maskenpflicht mit Ausnahme am Sitzplatz, Einbahn-System und Desinfektionsmittel sind Bestandteil des geplanten Konzepts. Die Abopreise wurden auf die mit sechs Terminen geringere Zahl von Kabarett-Veranstaltungen angepasst, der Preis für Einzelkarten bleibt gleich: 23 bis 30 Euro in der Peter-Giesen-Halle in Garzweiler, 20 Euro im Forum der Gesamtschule an der Stadionstraße.

Wilfried Schmickler Foto: Norbert Prümen

Der Abo-Vorverkauf läuft am 1. November an und endet am 31. Dezember 2020. Bisherigen Abonnenten wird bis zum 30. November ein Vorkaufsrecht eingeräumt. Am 1. Dezember startet der Verkauf der Einzeltickets. Informationen und Tickets gibt es an der Info-Theke im Rathaus (Telefon 02165 9151010) und im Internet unter www.juechen.ticket.io.

Thorsten Bär Foto: Randolf Vastmans

Auch andere Kulturevents sind im kommenden Jahr wieder geplant. So steht die Stadt in Kontakt mit NEW über eine Neuauflage des „Musiksommers“ im Schmölderpark in Hochneukirch.

Eigentlich hatte die Stadtverwaltung in diesem Jahr noch ein für Jüchen neues Freizeitangebot geplant: Feierabendmärkte, wie sie in der Nachbarstadt Grevenbroich vor der Pandemie ein großer Erfolg waren. 2020 sollte in Jüchen, wie Stadtsprecher Jürgen Wolf sagt, „ein Versuchsballon“ gestartet werden – mit Foodtrucks auf dem Markt in Jüchen.