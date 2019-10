Schäden an der Fassade : Fundament des Jüchener Rathauses wird saniert

Schäden an der Fassade

Die Sanierungsarbeiten am Rathaus sollen noch knapp zwei Wochen dauern. Sie haben Ende September begonnen. Foto: Georg Salzburg(salz)

Jüchen Die im Haushalt 2019 eingeplanten Instandhaltungsmaßnahmen des Rathaus-Sockels werden auf zwei Bauabschnitte geteilt. Grund sind in der Fassade festgestellte Schäden, die potenziell Wasserschäden nach sich ziehen könnten.

Eine Grube zieht sich fast um das gesamte Jüchener Rathaus. An der Rückseite ist sie mehrere Meter breit und etwa vier Meter tief – das Fundament ist freigelegt. Die Sanierungsarbeiten waren von langer Hand geplant, doch die vorgefundenen Schäden sind größer als zunächst erwartet.

„Die Baustelle ist dadurch allerdings nicht größer geworden“, versichert der Technische Dezernent Oswald Duda. Lediglich die Arbeiten der „geplanten Maßnahme“ seien angepasst worden. Geplant war die Sanierung des zum Teil ober- und zum Teil unterirdisch liegenden Sockels. Dazu sollte eine 50 bis 70 Zentimeter tiefe Grube gegraben werden, die den Sockel freilegt und die Aufarbeitung der über zwei Jahrzehnte entstandenen Schäden an der Außenfassade ermöglicht. Der Sockel ist nicht ausreichend abgedichtet, dadurch zieht die Fassade allmählich Feuchtigkeit und der Putz fällt ab.

Explizite Wasserschäden sind laut Duda nicht festgestellt worden. Die Luftfeuchtigkeit in den Kellerräumen sei nicht höher gewesen als in vergleichbar alten Gebäuden. Luftentfeuchter mussten nicht zum Einsatz kommen. Um auch künftig nicht mit diesem Problem konfrontiert zu sein, handelte die Stadtverwaltung präventiv: Mit Baggern hoben die Bauarbeiter die Grube für einen weiteren Meter aus und legten das Fundament frei. Der Sockel wird gereinigt und im Anschluss mit einem schützenden Anstrich zur Abdichtung versehen. Dieser ist wasserabweisend, langjährig beständig und wird auf dem gesamten Fundament, also auch von unten, aufgetragen. Ferner wird eine Isolierung zur Wärmedämmung installiert.