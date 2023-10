Projektchor feiert Erfolge in Rumänien Das bisher erfolgreichste Jahr für das Chorprojekt 007

Für den Jüchener Chor sei die nunmehr wiederholte Zusammenarbeit mit Martin Palmeri, dem Komponisten der von 007 inzwischen mehrfach aufgeführten Misa Tango, von großer Bedeutung, sagt Regniet. „Die Zusammenarbeit mit Martin Palmeri hat uns große Freude gemacht, und wir werden jetzt auf jeden Fall auch noch weitere Stücke dieses Komponisten einstudieren“, kündigt der Chorleiter an und fügt hinzu: „Es war für uns bei dem anspruchsvollen Auftritt mit dem Profichor in Bukarest eine große Hilfe, dass Martin Palmeri selbst mit uns vorher das Werk einstudiert hatte.“ Zweimal in Krefeld und nun in Bukarest hat der Chor die Misa Tango inzwischen gesungen. Das Erlebnis in Bukarest lasse sich aber nicht toppen, ist Regniet sicher. Der volle Klang gemeinsam mit dem dortigen Profichor, das Zusammenspiel mit den Instrumenten, die Solisten, alles dies sei auch per Live-Steam übertragen worden. „Wir und sogar Martin Palmeri haben uns gewundert, wie schnell und dynamisch die rumänischen Sänger und Musiker die Tempi des rhythmisch schwierigen Werkes nahmen.“ Auch die Ton-, Licht- und Bildtechnik in der Philharmonie seien absolut professionell aufgestellt gewesen. Regniet erläutert: „Wer nicht selbst ins Konzert kommen konnte, hatte die Möglichkeit, für umgerechnet drei Euro den Livestream zu verfolgen. Rumänien ist technisch auf der Höhe“, lobt er.