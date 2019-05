Weiterführende Schulen in Jüchen : Schulen wetteifern um ihre Profile

Einen Wettlauf um die Schwerpunkte Sport und Informationstechnologie gibt es mittlerweile zwischen den beiden weiterführenden Schulen in der Stadt Jüchen, dem Gymnasium und der Gesamtschule an der Stadionstraße.

Die beiden weiterführenden Schulen in Jüchen bauen ihre Schwerpunkte weiter aus. Einen Wettlauf um die Schwerpunkte Sport und IT gibt es mittlerweile zwischen dem Gymnasium und der Gesamtschule. Das Gymnasium bringt jetzt mit einem neuen Projekt die ersten ausgebildeten Sporthelfer an den Start, während die Gesamtschule nach den Sommerferien mit ihrer Sportklasse beginnen wird, die möglicherweise zum Sportabitur führen soll. Außerdem beginnt in der Gesamtschule dann der erste Jahrgang der IT-Klasse.