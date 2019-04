„Grünes Band“ in Jüchen : Absage an Windräder - „Grünes Band“ wächst

Die Stadt Jüchen möchte in einem Innovationspark weitere Windräder, wie auf dem Foto am Grubenrand, auf Neuland errichten. Foto: Gundhild Tillmanns

Jüchen Das Jüchener Teilstück des „Grünen Bandes“wird am 3. Mai eröffnet. Einen Rückschlag gibt es aber bei der Entwicklung von Windenergie.

Eine herbe Enttäuschung gibt es für die Stadt Jüchen in der Entwicklung der Windenergie. Die aus dem Sofortprogramm des Bundes so gut wie zugesagten Fördermittel für das Windenergie-Projekt „Innovationspark Jüchen“ fließen nun doch nicht. Der Stadt war zwar im März mitgeteilt worden, dass für die Sofortmaßnahmen im Rheinischen Revier zwischen 2019 und 2021 insgesamt 90 Millionen Euro an Fördergeldern zur Verfügung stehen. Und für den „Innovationspark Erneuerbare Energien Jüchen“ sollte laut dieses Bescheides ein Budget von 0,2 Millionen Euro bis zum 30. Juni diesen Jahres zur Verfügung stehen. Das Sofortprogramm sollte aus Bundesmitteln finanziert werden.

Doch dann folgte die Enttäuschung: Nach mehreren Anfragen habe es beim Bundeswirtschaftsministerium plötzlich geheißen, der „Innovationspark Erneuerbare Energien Jüchen“ könne im Sofortprogramm nun doch nicht berücksichtigt werden. Die kurzgefasste Begründung lautete, es sei nun Angelegenheit des Landes, solche Projekte zu fördern. Obwohl Jüchen bereits im Jahr 2015 sechs eigene Projektmeldungen bei der damaligen Innovationsregion Rheinisches Revier, jetzt Zukunftsagentur Rheinsiches Revier (ZRR), zwecks Förderanträgen eingereicht hatte, steht der „Innovationspark Jüchen“ wieder ganz am Anfang da. Nun will die Stadt das Projekt im Verbund mit dem Zweckverband „Tagebaufolgelandschaften“ für das Landes-Förderprogramm „Rheinisches Revier“ anmelden.

Doch es gibt auch gute Nachrichten für Jüchen, denn das sogenannte „Grüne Band“ auf einem Teilstück des rekultivierten Landes am Grubenrand wird in der nächsten Woche bereits eröffnet: Das teilte der .Zweckverband „Tagebaufolgelandschaften“ am Freitag mit. Ab dem 3. Mai ist die „Grünfläche“ an der Grubenrandstraße dann auch für die Bevölkerung freigegeben. Mit dem „Grünen Band“ wollen die Tagebauanrainerkommunen einen 70 Kilometer langen Naturgürtel schaffen. Am ersten Teilstück wurde in Kooperation mit RWE Power und der Stadt Jüchen gearbeitet. Jetzt ist das 4000 Quadratmeter große Areal fertig. Südlich von Jüchen sind auf einer RWE Power gehörenden Brachfläche zwischen Grubenrandstraße und Tagebaukante artgerechte Lebensräume für Tiere und Pflanzen geschaffen worden. Damit soll der Natur- und Artenschutz gefördert werden.