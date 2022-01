Ergebnisse der PCR-Einzeltests : 57 neue Infektionen in Jüchener Kitas

Am Montag liefen in Jüchener Kindergärten die ersten Lolli-Tests. Bei positiven PCR-Pool-Tests wurde danach PCR-Einzeltests fällig. Symbolfoto. Foto: dpa/Peter Kneffel

Jüchen/Rommerskirchen Bei 43 Kindern und 14 Beschäftigten in fünf Jüchener Kitas – davon vier städtischen – wurde bei den in dieser Woche gestarteten PCR-Pool-Tests eine Corona-Infektion festgestellt. Diese Zahlen teilte Kreissprecher Benjamin Josephs am Mittwochnachmittag auf Anfrage mit.

Bei den ersten Lolli-Tests am Montag waren gleich zwölf Pool-Tests in fünf Jüchener Kindergärten positiv ausgefallen. Die Kinder der betroffenen Gruppe blieben zu Hause, bis die Ergebnisse der PCR-Einzeltests vorlagen. Drei Gruppen an der Tagesstätte „Sausewind“ in Hochneukirch und zwei im Montessori Kinderhaus in Otzenrath bleiben weiter in Quarantäne. „Die Kinder können sich nach fünf Tagen frei testen“, sagt Josephs.

Die Stadt nannte am Mittwoch für ihre sechs Kitas etwas andere Zahlen als der Kreis, die Infektionszahlen ändern sich schnell. Laut Stadtsprecher Norbert Wolf fielen in den Kitas „Sausewind“, „Villa Kunterbunt“ in Jüchen sowie den Montessori-Häusern in Otzenrath und Stessen insgesamt 30 PCR-Einzeltests bei Kindern und elf bei Mitarbeitenden positiv aus. Das Kreisgesundheitsamt entscheide noch, ob in den Kitas in Jüchen und in Stessen Gruppen in Quarantäne müssen. „Dies geschieht in der Regel, wenn in einer Gruppe mehrere Kinder erkrankt sind, ein Ausbruchsgeschehen vorliegt, erläutert Benjamin Josephs. „Wir haben damit gerechnet, dass durch die Pool-Tests Infektionen erkannt werden, das ist zur Eindämmung der Pandemie gut.“

Bei den Einzeltests nicht bestätigt hat sich ein positiver Pooltest an der katholischen Kita St. Simon und Thaddäus in Otzenrath. Das erklärt Kita-Koordinatorin Gabi Netzer vom Katholischen Kirchengemeindeverband Jüchen. Komplett geschlossen ist mindestens bis Freitag der Kindergarten St. Pantaleon in Hochneukirch. Laut Netzer haben dort 17 Kinder und fünf Mitarbeiter eine Corona-Infektion, in vielen Fällen war das bereits vergangene Woche festgestellt worden.

Von neuen Infektionen betroffen ist auch die Kita Abenteuerland in Rommerskirchen-Anstel. Dort fielen PCR-Einzeltests bei fünf Kindern und zwei Beschäftigten positiv aus.

In der Kita Kleine Weltentdecker in Rommerskirchen wurden zwei Kinder positiv getestet – eine Gruppe befindet sich daher für zehn Tage in Quarantäne. Am Mittwoch standen in den Kitas die nächsten Lolli-Tests an, Ergebnisse soll es am Donnerstag geben.

(cso-/kiba)