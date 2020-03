Pro Musica in Jüchen : Musikschule unterrichtet per Skype

Daniel März (l.) und Arne Harder geben beide Gitarrenunterricht an der Pro Musica-Musikschule in Jüchen. Foto: Berns, Lothar (lber)

Jüchen Die Jüchener Musikszene leidet unter den Folgen der Coronakrise. Unsicher bleibt, ob das Internationale Gitarrenfestival stattfinden kann. Pro Musica versucht sich in kreativen Lösungsstrategien.

Die Pro Musica-Musikschule in Jüchen musste wegen der Coronakrise zwar schließen. Dennoch müssen die Schüler nicht auf Ihre Unterrichtseinheiten in den unterschiedlichen Instrumenten verzichten. So wie Daniel März seine 25 Schüler in seiner Gitarrenklasse per Skype oder WhatsApp-Gruppe weiterhin unterrichtet, verfahren auch seine Kollegen, die teilweise bis zu 70 Musikschüler haben.

„Wir haben unseren Schülern den Unterricht per Skype oder das Nachholen ihrer Stunden angeboten“, sagt März. „Die erzwungene Auszeit bietet jetzt die Möglichkeit, zu Hause mehr zu üben. Ich werde bei meinen Schülern aber jede Woche nachhaken, ob sie das auch tun.“ So habe er seine Gitarrenschüler aufgefordert, ihm Tonaufnahmen von ihren neu einstudierten Werken per WhatsApp zu schicken.

Für Daniel März und die übrigen Dozenten, die als Honorarkräfte arbeiten, werden seiner Information nach übrigens die Gehälter fortgezahlt. „Das ist auch besonders wichtig, weil unsere Existenz davon abhängt“, sagt März. Auf sein eigenes Studium an der Musikhochschule Köln wirkt sich die Coronakrise ebenfalls aus. Denn die Semesterferien gingen jetzt nahtlos in die vorläufige Schließung der Uni über. „Jetzt wird sich meine Studienzeit wohl zwangsläufig um ein Semester verlängern“, bedauert März, der das Internationale Gitarrenfestival in Jüchen mitorganisiert.

Schon wegen seiner internationalen Ausrichtung in diesem Jahr scheint unsicher, ob das im November überhaupt stattfinden kann. Für Daniel März und sein Gitarrenensemble „Rheinsaiten“ ist die geplante Konzertreise zum 40-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft mit Leers in Frankreich bereits abgesagt worden. Auch das für August geplante Gastspiel in Großbritannien sei gecancelt. „Ich habe im August auch eine Verpflichtung als Juror und für Meisterkurse in Griechenland, aber ich bezweifle, dass da etwas draus wird“, sagt März.