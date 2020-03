Wegen Coronavirus : Stadt Jüchen sagt alle Veranstaltungen ab

Jüchen Alle geplanten Termine der Stadt bis zum 19. April sind betroffen. Auch der Schlossfrühling an Schloss Dyck wird nicht wie geplant stattfinden. Grund dafür sind zwei bestätigte Corona-Fälle.

Von der Absage sind das Kindertheater am 17. und der Auftritt des Kabarettisten Konrad Beikircher am 18. März betroffen. Ein Ersatztermin soll laut Stadt noch festgelegt werden. Der Frauen-Kinoabend am 19. März war bereits zuvor abgesagt worden, er soll am 18. Juni nachgeholt werden. Über die städtischen Veranstaltungen hinaus wird auch das Kulturfrühstück des Türkisch-Deutschen Freundeskreises Hochneukirch am 29. März und der Schlossfrühling der Stiftung Schloss Dyck abgesagt.