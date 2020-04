Kontrollen des Ordnungsamtes : Jüchen ahndet drei Verstöße gegen Corona-Kontaktsperre

An den meisten Orten in Jüchen, wie hier am Markt, wird die Kontaktsperre eingehalten. Foto: Gundhild Tillmanns

Jüchen Seit dieser Woche geht die Stadt konsequent gegen unerlaubte Menschenansammlungen in der Öffentlichkeit vor. Am Mittwochabend wurden mehrere Bußgeldbescheide erteilt.

Die Stadt Jüchen hat am Mittwochabend die ersten Bußgeldbescheide wegen Verstößen gegen die NRW-Coronaschutzverordnung erteilt. Insgesamt habe die Stadt im Laufe des Abends drei Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, teilte sie am Donnerstag mit.

In Hochneukirch hätten sich gegen 18 Uhr vier Personen im Alter von 15 bis 18 Jahren in einem Wäldchen in der Verlängerung der Siemensstraße getroffen. In Otzenrath nutzten laut Stadt gegen 19.15 Uhr fünf Personen zwischen 17 und 19 Jahren ein Betriebsgelände des städtischen Abwasserbetriebs als Treffpunkt. Bei der Kontrolle durch das Ordnungsamt sei zudem ein Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz wegen des Besitzes von Marihuana festgestellt und die Polizei zwecks Einleitung eines Strafverfahrens hinzugezogen worden.

Ebenfalls am Mittwochabend wurde um 20 Uhr, wiederum in der Nähe des Hochneukirchener Gewerbegebietes, eine Gruppe von sechs Personen aus Mönchengladbach angetroffen. In allen Fällen handelte es sich laut Stadt um Verstöße gegen Paragraph 12 Absatz 1 der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus. Bei allen Verfahren sehe der Bußgeldkatalog dementsprechend eine Geldbuße von 200 Euro je Person und Verstoß vor.

Die Umsetzung der in der Schutzverordnung auferlegten Maßnahmen kontrolliert das Ordnungsamt der Stadt seit der vergangenen Woche an allen Tagen mit mehreren Streifenteams im Schichtdienst. In den ersten Tagen seien Personen bei Verstößen in einer Gefährdungsansprache auf ihr Fehlverhalten hingewiesen worden. Seit Wochenanfang ahndet die Stadtverwaltung nunmehr konsequent und ohne Ausnahme jegliche Missachtung der Bestimmungen der Coronaschutzverordnung.

Die weit überwiegende Zahl der Jüchener Bürger halte laut Stadt mit großer Disziplin die Vorgaben ein. Allerdings gebe es immer noch Uneinsichtige. „Bitte beachten sie die Auflagen der Schutzverordnung zu ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger. Meine Mitarbeiter sind angehalten, bei allen Verstößen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren einzuleiten“, ermahnt Bürgermeister Harald Zillikens. Die Coronaschutzverordnung des Landes NRW ist seit dem 22. März in Kraft. Zusammenkünfte in der Öffentlichkeit von mehr als zwei Personen sind untersagt, sofern es sich nicht um Verwandte oder Mitbewohner handelt.

