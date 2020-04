Personal mit Mundschutzmasken versorgt : „Jüchen näht“ war ein voller Erfolg

Jüchen 1000 Masken hat das „Haus Maria Frieden“ bislang erhalten. 100 allein von der 89-jährigen Irmgard Kniep. Damit ist der Bedarf erst einmal gedeckt.

Knapp zwei Wochen ist es her, da hatten die Verantwortlichen im Jüchener Seniorenzentrum „Haus Maria Frieden“ eine Idee. Mundschutzmasken sind ein knappes Gut in Zeiten von Corona. Auch im Seniorenheim. Also startete Einrichtungsleiter John Esser einen Aufruf. Wer Zeit und Lust habe, könne selbst Masken herstellen. „Jüchen näht“ war geboren.