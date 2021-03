Kostenlose Schnelltests : Jüchen eröffnet sein Testzentrum an der Stadionstraße

Jüchen Bürger aus Jüchen und dem Umland haben ab sofort die Möglichkeit zu einem kostenlosen Corona-Schnelltest im Testzentrum an der Stadionstraße. Wöchentlich sollen bis zu 2000 Tests möglich sein.

Bürger aus Jüchen und dem Umland haben ab sofort die Möglichkeit zu einem kostenlosen Corona-Schnelltest im Testzentrum an der Stadionstraße. Wie Wirtschaftsförderer Thomas Schröder bei der Eröffnung erklärte, habe die Stadt eine erhöhte Nachfrage nach Bürgertests erhalten. Zwar können auch Ärzte und Apotheker diesen kostenlosen Test durchführen, die Stadt nahm aber gerne die Anregung der Covi Medical GmbH auf, in Containern vor der Zweifachsporthalle Schnelltests anzubieten. „Auf unbestimmte Zeit, so lange es diese kostenlosen Bürgertests gibt, werden wir hier vor Ort sein“, versichert David Timm, der für die GmbH in Jüchen verantwortlich ist. Bundesweit ist Covi Medical über 60 Mal vertreten. Das Schnelltestzentrum wurde in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Jüchen und dem Gesundheitsamt des Rhein-Kreises Neuss errichtet.