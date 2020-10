Corona-Verdacht nicht bestätigt : Seniorenheim erfuhr mit Verzögerung von Entwarnung

Garzeiler Wegen Corona-Verdachts musste eine Altenheim-Bewohnerin in Quarantäne. Von der Entwarnung, den negativen Folgetests, hat der Senioren-Park Carpe Diem, wie es dort heißt, zunächst aber nicht erfahren. Der Kreis erklärt, er habe völlig regelkonform gehandelt.

Der Verdacht der Corona-Infektion einer Bewohnerin des Senioren-Parks Carpe Diem in Garzweiler hat sich nicht bestätigt, doch mit der Entwarnung stellen sich Fragen zu den Kommunikationswegen. Das Seniorenzentrum hat, wie es dort heißt, von negativen Folgetests erst mit Verzögerung erfahren. Vanessa Solander, Einrichtungsleiterin des Senioren-Parks, erläutert: Am 9. Oktober habe die Einrichtung die Information vom Kreisgesundheitsamt erhalten, dass eine Bewohnerin in stationärer Behandlung im Krankenhaus positiv auf Corona getestet worden sei. „Allerdings haben Nach-Testungen vom 4. und 5. Oktober bereits ergeben, dass keine Infektion vorliegt. Das wurde leider nie kommuniziert“, bedauert Solander.

Für das Gesundheitsamt des Rhein-Kreises Neuss ergab sich folgende Situation, wie Sprecher Reinhold Jung erläutert: Danach lag eine Bewohnerin des Seniorenheims Carpe Diem in Mönchengladbach im Krankenhaus und wurde dort am 4. Oktober getestet; das Ergebnis habe am 6. Oktober vorgelegen und war positiv. „Dieses Ergebnis wurde vom Gesundheitsamt Mönchengladbach an das Kreisgesundheitsamt weitergeleitet.“ Danach sei entsprechend der Vorgaben des Robert-Koch-Instituts eine Quarantäne bis 14. Oktober angeordnet worden. „Darüber wurde die Einrichtung informiert.“ Die erfuhr davon, wie sie erklärt, drei Tage, nachdem das Testergebnis feststand.