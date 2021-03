Corona-Tests in Jüchen : Schnelltestzentrum eröffnet an der Stadionstraße

Ab Dienstag sind kostenlose Schnelltests an der Stadionstraße möglich – aber nur nach Terminbuchung. Foto: dpa/Matthias Balk

Jüchen Das neue Zentrum an der Stadionstraße vor der Zweifachturnhalle ist an fünf Tagen in der Woche geöffnet. Die Termine für die kostenlosen Tests müssen online gebucht werden.

Am Dienstag, 23. März, 12 Uhr öffnet an der Stadionstraße ein neues Corona-Schnelltest-Zentrum direkt vor der Zweifach-Turnhalle. Darauf weist die Stadt Jüchen hin. Betreiber ist das Unternehmen CoviMedical GmbH, das in fast 50 Kommunen Tests anbietet. Im Februar war an der Stadionstraße ein Testzentrum des Unternehmens „Der Corona-Schnelltest“ mit kostenpflichtigen Tests gestartet, hatte den Standort aber wieder aufgegeben hatte. „Die Resonanz war zu gering, der Aufwand hat sich nicht gelohnt“, hieß es dazu am Freitag aus dem Unternehmen.

Ab Dienstag haben laut Stadt Bürger einmal in der Woche die Möglichkeit zu einem kostenlosen Corona-Schnelltest. So funktioniert es im Zentrum an der Stadionstraße: Die Schnelltests werden zu folgenden Öffnungszeiten („Zeit-Slots“) kostenlos angeboten – montags von 7 bis 16 Uhr, dienstags von 10 bis 20 Uhr, donnerstags von 7 bis 16 Uhr, freitags von 10 bis 20 Uhr. Die Tests werden laut Stadtverwaltung von medizinischem Fachpersonal durchgeführt. Ein Termin ist über die Website des Anbieters in Form eines Tickets zu buchen. Der erste freie Termin ist am Dienstag, 23. März, um 12 Uhr buchbar.

Eine Voranmeldung über das Buchungssystem ist zwingend erforderlich und erfolgt ausschließlich über den Online-Ticketservice. Der Internet-Link zur Buchungsmöglichkeit lautet https://15minutentest.de/juechen/.

Im Testzentrum an der Stadionstraße können sich Menschen ab dem siebten Lebensjahr testen lassen. Ein Berechtigungsnachweis ist nicht erforderlich. Der Anspruch besteht sowohl für Versicherte der Gesetzlichen Krankenversicherungen als auch für Personen, die nicht gesetzlich versichert sind. Es muss keine Versicherungskarte vorgelegt werden.

Das Testzentrum verlangt vor dem Test die Vorlage der Terminbuchung (ausgedruckt oder per Handy) und die Vorlage des Personalausweises zur Feststellung der Identität.

(cso-)