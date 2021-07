Corona in Jüchen : Jüchen ist erstmals ohne bestätigte Infektion seit 2020

In der Gesamtschule in Hochneukirch werden am 17. und 18. Juli Impfungen angeboten. Foto: dpa/Marcus Brandt

Jüchen Am Mittwoch war in Jüchen kein einziger Corona-Infizierter registriert. Außerdem werden am 17. und 18. Juli in der Gesamtschule in Hochneukirch Schutzimpfungen mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson angeboten.

Eine gute Nachricht für Jüchen: Erstmals seit langem ist im Stadtgebiet kein einziger mit Corona infizierter Mensch registriert. Das teilte der Rhein-Kreis Neuss am Mittwoch Nachmittag mit. Am Dienstag war in Jüchen noch ein Infizierter gemeldet worden. Laut dem Kreis wurde die Null-Marke in Jüchen mindestens seit der zweiten Infektionswelle im Herbst vergangenen Jahres nicht mehr erreicht.

Bürgermeister Harald Zillikens ist über die Nachricht hoch erfreut. „Das kann so bleiben. Und ich bin froh, wenn wir auch nach den Sommerferien keine Infizierten in unserer Stadt haben“, sagte Zillikens am Mittwoch.

Wichtig sei, so der Bürgermeister weiter, dass die Jüchener weiterhin die Impfangebote wahrnehmen würden. Eine Möglichkeit dazu: Am übernächsten Wochenende, am 17. und 18. Juli, werden in der Gesamtschule in Hochneukirch vom Rhein-Kreis Neuss Schutzimpfungen angeboten. „Hochneukirch liegt weit weg vom Impfzentrum im Neusser Hammfeld“, erklärt Bürgermeister Harald Zillikens.