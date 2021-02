Die Pandemie in den Jüchener Seniorenzentren : Zwölf Corona-Todesopfer im Senioren-Park Carpe Diem

Im Senioren-Park Carpe Diem gilt der Aufnahmestopp weiter. Bei Besuchen von Angehörigen wurden jetzt aber erste Lockerungen eingeführt, wie Leiterin Vanessa Solander berichtet. Foto: Georg Salzburg (salz)

Jüchen Die Pandemie hat den Senioren-Park Carpe Diem in Garzweiler hart getroffen: Binnen weniger Tage sind zwölf Bewohner mit Coronavirus gestorben. Zurzeit sind dort noch 19 Senioren und sieben Mitarbeiter infiziert.

Von Carsten Sommerfeld

Die Corona-Pandemie hat in Jüchen 26 Menschenleben gefordert - so viele, ganz überwiegend Senioren, sind laut dem Rhein-Kreis bislang an den Folgen der Erkrankung mit dem Virus gestorben. „Die Zahl der Toten in Jüchen ist im Verhältnis zur Zahl der Infektionen höher als in den meisten anderen Kommunen des Kreises. Einen besonderen Grund hierfür gibt es nicht“, erklärt Kreissprecher Benjamin Josephs.

Zu den in diesem Jahr Verstorbenen zählen viele Bewohner des Senioren-Parks Carpe Diem in Garzweiler. 2020 war das Seniorenzentrum von der Pandemie verschont geblieben, doch im Januar kam das Virus ins Haus. Zeitweise waren 47 der 86 Bewohner und 14 Mitarbeiter infiziert. Die traurige Nachricht: Binnen weniger Tage sind Ende Januar „zwölf Bewohner mit Coronavirus gestorben“, erklärt Senioren-Park-Leiterin Vanessa Solander. „Die Mitarbeiter sind traurig, dass in so kurzer Zeit so viele Bewohner verstorben sind. Sie haben Bindungen zu den Menschen aufgebaut. Aber sie haben den Mut nicht verloren“, sagt Solander. Auch für die Senioren sei es schwer, wenn Bekannte nicht mehr da seien, „zwischen den Bewohnern sind oft Freundschaften entstanden“.

Info Infektionszahlen in den Seniorenzentren Seniorenpark Carpe Diem Mitte Januar waren 47 Bewohner und 14 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert, zurzeit sind es 19 Senioren und sieben Beschäftigte. Zwölf Bewohner sind inzwischen gestorben. Haus Maria Frieden Im August und im November waren 16 Bewohner und Mitarbeiter infiziert. Vier Bewohner sind gestorben. Zurzeit ist ein Mann infiziert.

Nach dem Anstieg der Infektionszahl hatte die Heimaufsicht Auflagen erlassen. Der Aufnahmestopp gilt weiter. „Die Wohngruppen sind weiter separiert, ihnen wurde festes Personal zugeordnet“, erläutert die Leiterin. Die Mitarbeiter würden täglich vor Dienstbeginn getestet, die Bewohner würden einmal in der Woche einen PCR-Test absolvieren.

Zurzeit würden die Infektionszahlen sinken. „Derzeit sind 19 Bewohner infiziert“, sagte Vanessa Solander am Mittwoch Mittag. Von sieben Senioren, die im Krankenhaus lagen, sollten drei gestern entlassen werden. Auch sieben Beschäftigte sind infiziert. Wegen der sinkenden Zahlen hat es laut Solander eine Lockerung gegeben. Das generelle Besuchsverbot sei aufgehoben, Nichtinfizierte könnten Besuch in einem bestimmten Raum erhalten. Die Besucher müssten sich anmelden und würden getestet.

Im Seniorenzentrum Haus Maria Frieden ist derzeit „ein Bewohner infiziert und in Isolation“, erklärt Heimleiter John Esser. Im Seniorenheim in Jüchen hatte es 2020 zwei Wellen von Infektionen gegeben – mit jeweils 16 infizierten Menschen. Vier Bewohner mit dem Virus seien gestorben. Am Donnerstag ist im Haus übrigens der zweite Impftermin. Mit Deutlichkeit nahm das Seniorenzentrum zu einer Äußerung von Bürgermeister Harald Zillikens Stellung. Die Covid-19-Infektionen „in den Senioreneinrichtungen tragen entscheidend dazu bei, dass die Zahl der Infizierten in Jüchen so hoch ist. Ich erwarte, dass hier alles unternommen wird, die Infektionsketten dauerhaft zu unterbrechen und Bewohner und Mitarbeiter zu schützen“, hatte Zillikens auf Facebook gepostet.